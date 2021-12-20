Провал шпионов Болгарии привел к провалу прокремлевских партий

05:47 17 Апрель Киев, Украина

Парламентские выборы 4.04 прошли в Софии. Результаты для Кремля оказались предсказуемыми после шпионского скандала. Ни одна из пророссийских партий не прошла в Народное собрание Болгарии. Россия теряет свое влияние в стране.

Румен Радев, президент Болгарии, после задержания шпионов продолжал хранить молчания более двух недель. Это вызвало ряд подозрений и обвинений в его адрес. Дело в том, что Радев пришел к власти благодаря Болгарской социалистической партии, образовавшейся из “остатков” коммунистов. Поэтому его деятельность тесно связывают с Кремлем и Путиным.

Однако, во время выборов в парламент, Радев нарушил молчание и прокомментировал дело о шпионаже: “Если болгарский суд подтвердит, что в системе безопасности пробита серьезная брешь и проблема предательства носит массовый характер, это будет означать, что есть глубокие внутренние проблемы, позорящие Болгарию: они скомпрометируют национальную безопасность не только Болгарии, но и ее союзников”.

Бойко Ноев, бывший министр обороны и уполномоченный представитель Болгарии в НАТО считает, что высказывания президента по поводу шпионского скандала похожи на случай, когда вор кричит "держите вора". Ноев полагает, что результат спецслужб по обнаружению шпионской сети лишь следствие, причиной же оказался сигнал извне.

Тем не менее Элеонора Митрофанова, новый посол России в Болгарии, настаивает на том, что Москва невиновна в случившемся. “Хочу однозначно и категорически заявить, что Россия не ведёт какой-либо незаконной деятельности против Болгарии ” – заявила она в своем интервью для болгарских СМИ. Вероятно, она успела забыть о выдворении российских послов и военного атташе, которые также обвинялись в шпионаже. Митрофанова, как и Радев, призвала дождаться решения суда по делу. В ответ на заявления президента и посла, Иван Ибришимов, военный обозреватель, высказал свое мнение, что Россия до сих пор воспринимает Болгарию как задунайскую губернию. По его мнению, “в сознание российских дипломатов вмонтировано чувство вседозволенности и ненаказуемости”.

Тем не менее раскрытие шпионов принесло свои плоды. Ни одна из известных пророссийских партий Болгарии не смогла пройти в Народное собрание. Открыто поддерживающая Россию партия – «Возрождение Отечества» Николая Малинова, которая сделала лицом своей избирательной кампании Владимира Путина, получила, 0,41% голосов избирателей. Другие националистические партии, известные прокремлевской ориентацией, – «АБВ», «Атака», «Воля-НФСБ», – получили от 0,05% до неполных 4% голосов. По итогам выборов, ни одна партия не прошла в парламент.