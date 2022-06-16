Против кого воюет Россия на территории Украины, мнение специалистов

22:22 15 июня Киев, Украина

Введя войска 24 февраля, российские военные с удивлением обнаружили, что их не встречают как освободителей

Лозунги пропагандистов Кремля о “защите русскоязычного населения на Донбассе” мягко говоря, не состоятельны. В своих высказываниях, они противоречат сами себе. Купировав критическое мышление большинства россиян, официальные представители России позволяют себе говорить абсурдные вещи, часто идущие вразрез со здравым смыслом, не опасаясь отторжения такой информации умами собственного народа.

До сих пор значительная часть населения Украины использует язык агрессора в повседневном общении, так как дети и внуки, родившиеся в освободившемся из-под гнета коммунистов государстве, воспитывались советским поколением своих родителей. Вместе с языком, из страны советов перекочевала и часть культуры, а также рассказы о прошлом, насквозь пропитанные ностальгией отцов, матерей и более старшего поколения.

Таким образом, Украина , восточнее реки Днепр, в основном, остается населенным русскоязычными гражданами. При этом, подавляющее большинство жителей этой части страны позиционируют себя как украинцы, связывают свою жизнь с Украиной и украинской культурой и, что немаловажно, проливают кровь, защищая родину. Более того, до начала полномасштабного вторжения, многие жители восточной части государства не испытывали ненависти или отвращения к России. Украинцы продолжали слушать песни российских исполнителей, смотреть фильмы и сериалы российских режиссеров с участием российских актеров, сопереживать российскому народу в их стремлении отстоять свои права и свободы, приезжали в Россию к родственникам и наоборот, принимали у себя гостей соседнего государства. Причиной этому, эксперты видят, разделение украинцами россиян от их правительства и военных. Но после 24 февраля все изменилось.

Не для кого, не секрет, что пропагандисты, а также многие российские политики выступали с “ура-патриотическими” речами, вроде “захвата Украины за 3 дня”. В подкрепление своих “теорий”, они утверждали, что “украинцы будут встречать российскую армию, как освободителей”, поэтому, их “военные не встретят сопротивления” и “будут во Львове через 3 дня”. Такой сценарий действительно мог бы сработать, но в 2014 году, когда в Украине была ослабленная армия, а власть, пришедшая на волне Революции Достоинства, еще не успела окрепнуть. Безусловно, что наибольшую поддержку, россияне получили бы в восточной части страны. Но в 2013 году, с началом протестов разразившихся в революцию, украинцы окончательно самоидентифицировались, выбрав проевропейский, демократический путь развития. Россия, в свою очередь, вместо того, чтобы усилить инвестиции, предоставить поддержку в праве выбора суверенного пути соседа, тем самым заставив задуматься о смене пути развития Украины, начала захват территорий “братского народа”. В тот момент, это понятие окончательно утратило свой смысл.

Введя войска 24 февраля, российские военные с удивлением обнаружили, что их не встречают как освободителей. Более того, жители части восточной Украины, всегда считавшиеся пророссийским населением, осыпали “освободителей” проклятиями вместо цветов, называя при этом оккупантами.

Причиной тому стали действия России, которая вновь повторила ошибку 2014 года и решила силой показать свое превосходство. «Русский мир» наконец показал себя во всей “красе”, обрушив в одночасье сотни снарядов и ракет. И даже в эти моменты, украинцы еще разделяли правительство во главе с Путиным и гражданских в России. У многих по-прежнему оставались родственники в РФ, и они верили, что вскоре россияне организуют восстание, чтобы остановить войну. Но, как оказалось, подавляющее большинство россиян слепо верили своему правительству, а любые попытки донести до них правду оставались безрезультатны.

С каждым днем полномасштабной войны, Россия уничтожала все больше инфраструктуры Украины. Однако самым ужасным были жертвы среди мирного населения, в том числе детей. Спустя месяц неудач, российские командиры начали отдавать приказы “ровнять украинские села с землей, если их не удается взять штурмом”. Спустя еще месяц, в половине случаев такой приказ начали отдавать еще до попыток наступления пехоты. И все это на территории областей с русскоязычным населением Украины.

Таким образом, Россия продемонстрировала, что такое «русский мир», показала свое истинное лицо. Если сложить воедино высказывания пропагандистов и официальных представителей РФ, абсурдность их заявления поражает – “Украина готовилась напасть на Россию, поэтому мы напали на Украину, чтобы защитить свою родину, для защиты людей Донбасса и спасения русскоязычного населения в Украине”. Опираясь на действия армии РФ, “спасая” всех вокруг, «русский мир» уничтожает дома и отбирает жизни украинцев. Начав полномасштабное вторжения, Кремль объединил украинский народ в единое целое и навсегда уничтожил желание украинцев употреблять российскую культуру, точно также как и русскую речь в повседневной жизни.