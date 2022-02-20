Протесты в Беларуси: западная поддержка

20:30 28 Сентябрь Киев, Украина

Протесты в Беларуси продолжаются. Напомним, что 9 августа в стране прошли очередные выборы президента. По официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Однако народ считает, что данные были в очередной раз сфальсифицированы и требует отставки главы страны.

Большинство стран мира не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. В том числе и страны Евросоюза. Они публично осуждают действия главы республики по отношению к мирным протестующим и уже внесли в санкционный список двадцать приближенных к Лукашенко чиновников. Следует отметить, что против самого президента санкции еще не введены.

Существуют также страны, которые признают честность и прозрачность выборов в Беларуси и уже поздравили Лукашенко с победой. Среди таких стран находится и Россия.

Известно также, что Лукашенко попросил помощи у Путина. Тот, в свою очередь, намерен ввести войска, для урегулирования ситуации с протестующими и полного захвата власти в стране. Путин намеревается превратить страну Беларусь в две дополнительные области РФ..

Президент России подчеркивает, что не потерпеть вмешательства каких бы то ни было стран, в дела союзного государства. Так как Беларусь является членом ОДКБ, то при появлении каких-либо агентов или миротворцев со стороны запада на территории страны, Лукашенко сможет полноправно попросить военной помощи у Путина и все члены ОДКБ начнут глобальный вооруженный конфликт.

Глава Евросоюза и руководители стран союзниц прекрасно осознают всю серьезность и напряженность ситуации не могут заступиться за народ Беларуси при помощи военной силы. Однако они сделали официальное заявление для стран ОДКБ, а также для всех ЧВК, которые поддерживает Россия, что будут введены санкции против любого государства, которое введет свои вооруженные силы на территорию Беларуси.

Благодаря предупреждению Евросоюза, глава Казахстана, который заявил, что ввод вооруженных сил будет происходить исходя из их собственных интересов, приостановил процесс подготовки армии.

Путин так же не спешит обострять конфликт, так как понимает, что очередной пакет санкций разрушит российскую экономику окончательно.

Выходит, что главы стран ЕС оказывают значительную поддержку всеми возможными методами без вмешательства вооруженных сил миротворцев. Они понимают, что военный конфликт не окажет помощи мирным протестующим, а лишь приведет еще к большим проблемам и развяжет новую войну, последствия которой сложно будет предсказать даже в самом страшном сценарии.