Пророссийские казачьи объединения в Донбассе: эксперты рассказали о возможной провокации

18:13 03 Февраль Киев, Украина

На фоне наращивания российской военной агрессии на границе с Украиной и спекуляций о том, действительно ли Кремль вновь совершит вторжение, эксперты в меньшей степени уделяют внимание тому, как именно Россия может спровоцировать конфликт. Однако недавно появился кандидат, который может стать провокатором для вторжения - казачьи войска «Дикое поле», находящиеся на оккупированной территории Украины.

Казаки стали инструментом российской «гибридной войны», а также «мягкой силы» на постсоветском пространстве и во всем мире, что связано с тем, что Кремль реквизировал группы казачьего возрождения с 1990-х годов.

Организованные Россией казачьи войска сейчас существуют практически в каждом регионе Российской Федерации, а также в других странах и занимаются в основном образованием, военной подготовкой и экологической службой, такой как тушение лесных пожаров.

В некоторых регионах России казаки также обеспечивают безопасность посредством уличного патрулирования, хотя объем их законных полномочий остается неясным.

За последний год Кремль предпринял шаги по институционализации подлинно национального русского казачьего движения, назначив Николая Долуду атаманом нового образования.

Казачьи объединения существуют и в оккупированном Донбассе, в том числе и вышеупомянутое – «Дикое поле». Как и у многих других, официально признанных казачьих войск в России, главной заявленной задачей этой казачьей организации на оккупированной территории является, якобы просвещение и помощь в проведении общественных мероприятий, таких как новогодние гуляния или организация благотворительного забега по сбору средств на здравоохранение в Луганске. «Дикое Поле» напоминает настоящего деятеля гражданского общества, но на самом деле является тем, что социологи называют организованной государством неправительственной организацией (НПО) - прикрытием для властей.

Потенциальная роль армии «Дикого Поля» в узаконивании сценария повторного вторжения России в Украину связана с усилиями группы в последние недели “донести правду о том, что происходит в Донбассе, использовав иностранные СМИ”.

В частности, в блоге организации появилась информация о встрече итальянского журналиста Алессандро Кассиери и Ольги Кобцевой, возглавляющей делегацию, так называемой, «ЛНР» в рабочей подгруппе по обмену военнопленными в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликтов.

Их беседа преднамеренно проходила на КПВВ, “который не работает из-за противодействия украинской стороны”.

Кассиери работает на одном из самых популярных итальянских телеканалов «RAI 1».

Привлечение итальянских СМИ к линии фронта в Донбассе, предположительно, является попыткой российских марионеток придать своим жалобам законный характер и повысить статус спора.

В беседе с итальянским журналистом Кобцева пояснила, что “инфраструктура на КПП простаивает уже полтора года”, добавив, что “она была завершена в ноябре 2020 года, но по вине Украины не используется” до сих пор.

Относительно мелкие проблемы, такие как спор из-за блокпоста, могут перерасти в более серьезные конфликты в Донбассе. В данном случае спор касается задержания украинскими властями наблюдателя от так называемой «ЛНР».

Безопасность персонала, задействованного на таких блокпостах, должен гарантировать Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК), но Украина задержала назначенного в СЦКК наблюдателя от «ЛНР» Андрея Косяка.

Хотя Косяк родился в Луганской области, у него российский паспорт. Служба безопасности Украины объявила его членом казачьего ополчения «ЛНР» и арестовала этого человека в октябре по подозрению в использовании удостоверения СЦКК для прикрытия террористического акта. При нем было обнаружено оружие и боеприпасы, что для члена СЦКК никак не приемлемо. Предполагаемые связи Косяка с группой луганских казаков могут объяснить, почему «Дикое Поле» сейчас причастно к разглашению предполагаемой драки на блокпостах въезда-выезда в Донбассе.

Со своей стороны, российским властям потребовалось шесть дней, чтобы отреагировать на задержание Косяка и когда они это сделали, как выразилась пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, “призвали украинцев сообщить нам местонахождение гражданина России А.В.Косяка и предоставить ему доступ к российским консульским службам”.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала довольно резко, заявив, что “это официальное признание Москвой участия российских граждан в конфликте на востоке Украины. После восьми лет лжи о том, что Россия не имеет никакого отношения к конфликту, это важное признание того, что именно она его развязала и поддерживает”.

Теперь Украина может использовать это признание в международных организациях самого высокого уровня - Совете Безопасности ООН. Помимо демонстрации причастности Кремля, преднамеренные действия непризнанной «ЛНР» и ее казачьих марионеток, предпринятые в последние недели для привлечения внимания к этому вопросу в международных СМИ, предполагают более масштабные планы со стороны Кремля.