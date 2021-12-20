19:18 01 Апрель Киев, Украина

В январе российская пропагандистка и главный редактор RT, Мария Симоньян призвала Россию “ вернуть Донбасс домой ” .



В январе 2021 года, прошел донецкий форум, на котором выступили многие пропагандисты РФ . Кроме Маргариты Симоньян, в форуме приняли участие: её муж, режиссёр, ведущий программы " Международная пилорама " на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции " Говорит Москва " Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.

" Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. " , - заявила главред RT. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия -матушка, забери Донбасс домойзаявила главред RT.

Вскоре после заявления Симоньян, было зафиксировано постепенное наращивание военных сил России на ее западных границах и в аннексированном Крыму.

Стоит отметить, что на форуме также присутствовал и Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР. Он представил доктрину «Русский Донбасс».

Суть ее заключалась в захвате всей территории двух украинских областей – Луганской и Донецкой. Этим кодексом должны руководствоваться сепаратисты. В случае захвата обеих областей, ДНР и ЛНР не станут частью России , но будут полностью ей подчиняться.

Немаловажно, что официально в Москве считают Донецк и Луганск украинскими территориями, однако при этом, тесно сотрудничают с сепаратистами, поставляя им гуманитарную помощь , оружие, а также регулярно привлекая кадровых офицеров российской армии для обучения боевиков.

“ Информация — это та самая артиллерия ” , - сказала главред RT. Призыв Симоньян не мог сподвигнуть Путина на эскалацию конфликта в Донбассе, но пропагандистка могла начать подготавливать почву для вторжения по приказу из Кремля.Информация — это та самая артиллериясказала главред RT.

Спустя два месяца мы видим, что Путин продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины. По оценкам ВСУ , в общей сложности более 55 тыс. военных РФ уже были стянуты к границам Украины.

Некоторые уверяют, что Путин будет проводить учения на Востоке и парад 9-ого мая в Крыму. Кто-то утверждает, что в Кремле было принято решения реализовать «Русский Донбасс»