Пропагандисты Кремля не дремлют: Симоньян призывает Россию вернуть Донбасс

В январе российская пропагандистка и главный редактор RT, Мария Симоньян призвала Россию “вернуть Донбасс домой”.
В январе 2021 года, прошел донецкий форум, на котором выступили многие пропагандисты РФ. Кроме Маргариты Симоньян, в форуме приняли участие: её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.
В январе 2021 года, прошел донецкий форум, на котором выступили многие пропагандисты РФ. Кроме Маргариты Симоньян, в форуме приняли участие: её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", - заявила главред RT.
Вскоре после заявления Симоньян, было зафиксировано постепенное наращивание военных сил России на ее западных границах и в аннексированном Крыму.
Стоит отметить, что на форуме также присутствовал и Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР. Он представил доктрину «Русский Донбасс».
Суть ее заключалась в захвате всей территории двух украинских областей – Луганской и Донецкой. Этим кодексом должны руководствоваться сепаратисты. В случае захвата обеих областей, ДНР и ЛНР не станут частью России, но будут полностью ей подчиняться.
Немаловажно, что официально в Москве считают Донецк и Луганск украинскими территориями, однако при этом, тесно сотрудничают с сепаратистами, поставляя им гуманитарную помощь, оружие, а также регулярно привлекая кадровых офицеров российской армии для обучения боевиков.
Призыв Симоньян не мог сподвигнуть Путина на эскалацию конфликта в Донбассе, но пропагандистка могла начать подготавливать почву для вторжения по приказу из Кремля. “Информация — это та самая артиллерия”, - сказала главред RT.
Спустя два месяца мы видим, что Путин продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины. По оценкам ВСУ, в общей сложности более 55 тыс. военных РФ уже были стянуты к границам Украины.
Некоторые уверяют, что Путин будет проводить учения на Востоке и парад 9-ого мая в Крыму. Кто-то утверждает, что в Кремле было принято решения реализовать «Русский Донбасс»
Другие же и вовсе уверяют, что Россия намеревается захватить всю Украину путем открытого военного противостояния. Одно ясно наверняка, нагнетанием обстановки Путин дестабилизирует регион и наводит панику среди местного населения, что не может не сказаться на экономике Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии