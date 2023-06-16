Пропагандистский раскол российских элит: что думают эксперты

«К этому повествованию он добавляет умопомрачительные подробности, такие как “радиоактивное облако, движущееся в Европу из Украины”, где якобы “было уничтожено хранилище боеприпасов с обедненным ураном”, или “неминуемое опустошение США взрывом супервулкана Йеллоустоун”, истолкованный как объяснение предполагаемого американского плана по захвату Сибири», — комментируют заявления Патрушева эксперты.воспользовался своим визитом во Вьетнам на прошлой неделе, чтобы напомнить Западу о возможном применении ядерного оружия.«Заявления высшего военного руководства России, выглядят скучными и заведомо ложными, включая регулярные сообщения о том, что “все объекты ракетных ударов поражены”, а также о бесконечном уничтожении техники ВСУ, которую они, судя по брифингам, уничтожают уже в четвертый или пятый раз по кругу. РосСМИ постоянно пытаются придать положительную окраску этим сухим сообщениям. Однако попытки представить захват еще нескольких зданий в полностью разрушенном Бахмуте как крупный стратегический успех выглядят настолько же жалкими, насколько и фальшивыми. Также и версия о стремительном подавлении РДК, которые зашли в Белгородскую область, тесно соприкасались с реальностью полного отсутствия пограничной обороны и импровизированным брифинге бойцов из русского добровольческого корпуса, которые тут же опровергли слова представителей Минобороны РФ», — пишут эксперты.Российское командование не может развеять широко распространенные опасения по поводу предстоящего украинского наступления, но продолжает историю о том, что “американские лаборатории в Украине разрабатывают биологическое оружие”.Премьер-министр РФ Мишустин, недавно посетил Китай и выразил неодобрение западным санкциям, но воздержался от каких-либо комментариев относительно начала войны, продолжительности и окончания войны. Также и Игорь Сечин, генеральный директор «Роснефти», который в прошлом никогда не стеснялся участвовать в геополитических играх, практически исчез с публичной арены.«По мере того, как война все больше затрагивает Россию, когда Кремль подвергается обстрелам беспилотников, а прифронтовые районы, такие как Белгород и Брянск, готовятся к новым вторжениям, в обществе не происходит ничего похожего на “патриотическую мобилизацию”. Стратегический замысел “затяжной войны” может соответствовать стремлению Путина к бесконечному продлению самодержавного режима. В то же время, как народ, так и элиты не готовы его более поддерживать», — комментируют ситуацию политтехнологи.