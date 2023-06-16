Пропагандистский раскол российских элит: что думают эксперты

Российская пропаганды зла и ненависти, с антизападной истерией, не так однообразна, как это часто может показаться. Каждая отдельная вариация обнажает существенные разногласия между российскими элитами.
«Продолжающиеся неудачи агрессора, такие как уничтожение авиагруппы над Брянской областью 13 мая и рейд РДК с легионом «Свобода России» в Белгородскую область 22 мая усилили раскол элит в РФ, так как версии различных групп сильно отошли не только от действительности, но и противоречили друг другу. Возникает полное ощущение того, что он взял роль Жириновского, но с более спокойным тембром голоса», — пишут украинские политтехнологи.
Патрушев, многолетний секретарь Совета безопасности России, один из ближайших помощников Путина, рисует обширную геополитическую картину “экзистенциальной битвы России с враждебным Западом”.
«Продолжающиеся неудачи агрессора, такие как уничтожение авиагруппы над Брянской областью 13 мая и рейд РДК с легионом «Свобода России» в Белгородскую область 22 мая усилили раскол элит в РФ, так как версии различных групп сильно отошли не только от действительности, но и противоречили друг другу. Возникает полное ощущение того, что он взял роль Жириновского, но с более спокойным тембром голоса», — пишут украинские политтехнологи.
Патрушев, многолетний секретарь Совета безопасности России, один из ближайших помощников Путина, рисует обширную геополитическую картину “экзистенциальной битвы России с враждебным Западом”.
«К этому повествованию он добавляет умопомрачительные подробности, такие как “радиоактивное облако, движущееся в Европу из Украины”, где якобы “было уничтожено хранилище боеприпасов с обедненным ураном”, или “неминуемое опустошение США взрывом супервулкана Йеллоустоун”, истолкованный как объяснение предполагаемого американского плана по захвату Сибири», — комментируют заявления Патрушева эксперты.
/>Медведев воспользовался своим визитом во Вьетнам на прошлой неделе, чтобы напомнить Западу о возможном применении ядерного оружия.
«Заявления высшего военного руководства России, выглядят скучными и заведомо ложными, включая регулярные сообщения о том, что “все объекты ракетных ударов поражены”, а также о бесконечном уничтожении техники ВСУ, которую они, судя по брифингам, уничтожают уже в четвертый или пятый раз по кругу. РосСМИ постоянно пытаются придать положительную окраску этим сухим сообщениям. Однако попытки представить захват еще нескольких зданий в полностью разрушенном Бахмуте как крупный стратегический успех выглядят настолько же жалкими, насколько и фальшивыми. Также и версия о стремительном подавлении РДК, которые зашли в Белгородскую область, тесно соприкасались с реальностью полного отсутствия пограничной обороны и импровизированным брифинге бойцов из русского добровольческого корпуса, которые тут же опровергли слова представителей Минобороны РФ», — пишут эксперты.
Российское командование не может развеять широко распространенные опасения по поводу предстоящего украинского наступления, но продолжает историю о том, что “американские лаборатории в Украине разрабатывают биологическое оружие”.
Премьер-министр РФ Мишустин, недавно посетил Китай и выразил неодобрение западным санкциям, но воздержался от каких-либо комментариев относительно начала войны, продолжительности и окончания войны. Также и Игорь Сечин, генеральный директор «Роснефти», который в прошлом никогда не стеснялся участвовать в геополитических играх, практически исчез с публичной арены.
«По мере того, как война все больше затрагивает Россию, когда Кремль подвергается обстрелам беспилотников, а прифронтовые районы, такие как Белгород и Брянск, готовятся к новым вторжениям, в обществе не происходит ничего похожего на “патриотическую мобилизацию”. Стратегический замысел “затяжной войны” может соответствовать стремлению Путина к бесконечному продлению самодержавного режима. В то же время, как народ, так и элиты не готовы его более поддерживать», — комментируют ситуацию политтехнологи.
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