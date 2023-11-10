Производство оружия в третьем квартале подрывает позицию кремля

Российская экономика сильно зависит от импортных товаров, услуг и оборудования. Под давлением западных санкций неспособность российского военно-промышленного комплекса обеспечить критически важные детали для производства оружия способствовала многочисленным неудачам на поле боя. Следовательно, такая позиция делает заявления Кремля об увеличении производства нереалистичными и невыполнимыми. Несмотря на то, что России удалось увеличить темпы производства за первые девять месяцев 2023 года, этот рост далеко не значителен и даже близко не приближается к заявленным целям агрессора.Конечно, используя проценты и рубли в своей статистике, пропагандисты рисуют радужные картины. Если выразить это в физическом количестве произведенных единиц, результаты существенно различаются. Например, полупроводники и их части, наряду с целлюлозой, имеют решающее значение в производстве оружия. Однако их производство не только перестало увеличиваться с 2018 года, но неизменно сокращалось из года в год.Очевидно, что рост темпов производства вооружений в России гораздо более умеренный, чем пытаются убедить пропагандисты. Если и существует реальный рост в некоторых секторах, то он уравновешивается стабильными или даже снижающимися темпами в других. При этом увеличение производства относительно простых вооружений и систем более вероятно, чем увеличение производства сложной, высокотехнологичной техники.Производство вооружений в России не может показывать системный рост из-за нехватки кадров и западных санкций. Некоторые отрасли способны временно увеличить темпы, однако поддержание роста в долгосрочной перспективе на данный момент не представляется возможным. Неспособность Кремля мобилизовать внутреннюю экономику для поддержки военных действий, вероятно, приведет к более тяжелым потерям оккупантов в Украине.