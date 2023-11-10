Производство оружия в третьем квартале подрывает позицию кремля

В сентябре Кремль объявил о своих планах резко увеличить расходы на оборону к концу года, при этом некоторые предполагают, что увеличение достигнет 70% от нынешних значений. Сообщается, что с тех пор бюджет национальной обороны РФ быстро растет. Но интересно то, что производство оружия при этом не растет. Это можно объяснить высокими темпами инфляции “затрат плюс” (когда к начальной стоимость продукта постоянно добавляют определенный процент, чтобы компенсировать повышение цены) в российском оборонно-промышленном комплексе, высокой инфляцией в отечественной экономике в целом и продолжающейся девальвацией рубля.
Бюджет национальной обороны России на весь 2022 год составил 5,5 трлн рублей. По состоянию на октябрь этого года он уже составляет 6,4 трлн рублей. Эти цифры, безусловно, создают видимость неуклонного увеличения бюджета. Однако девальвация была настолько серьезной, что текущий бюджет должен был бы вырасти как минимум до 6,8 трлн рублей к концу года, чтобы быть сопоставимым с прошлогодним бюджетом.
Бюджет национальной обороны России на весь 2022 год составил 5,5 трлн рублей. По состоянию на октябрь этого года он уже составляет 6,4 трлн рублей. Эти цифры, безусловно, создают видимость неуклонного увеличения бюджета. Однако девальвация была настолько серьезной, что текущий бюджет должен был бы вырасти как минимум до 6,8 трлн рублей к концу года, чтобы быть сопоставимым с прошлогодним бюджетом.
Российская экономика сильно зависит от импортных товаров, услуг и оборудования. Под давлением западных санкций неспособность российского военно-промышленного комплекса обеспечить критически важные детали для производства оружия способствовала многочисленным неудачам на поле боя. Следовательно, такая позиция делает заявления Кремля об увеличении производства нереалистичными и невыполнимыми. Несмотря на то, что России удалось увеличить темпы производства за первые девять месяцев 2023 года, этот рост далеко не значителен и даже близко не приближается к заявленным целям агрессора.
Конечно, используя проценты и рубли в своей статистике, пропагандисты рисуют радужные картины. Если выразить это в физическом количестве произведенных единиц, результаты существенно различаются. Например, полупроводники и их части, наряду с целлюлозой, имеют решающее значение в производстве оружия. Однако их производство не только перестало увеличиваться с 2018 года, но неизменно сокращалось из года в год.
Очевидно, что рост темпов производства вооружений в России гораздо более умеренный, чем пытаются убедить пропагандисты. Если и существует реальный рост в некоторых секторах, то он уравновешивается стабильными или даже снижающимися темпами в других. При этом увеличение производства относительно простых вооружений и систем более вероятно, чем увеличение производства сложной, высокотехнологичной техники.
Производство вооружений в России не может показывать системный рост из-за нехватки кадров и западных санкций. Некоторые отрасли способны временно увеличить темпы, однако поддержание роста в долгосрочной перспективе на данный момент не представляется возможным. Неспособность Кремля мобилизовать внутреннюю экономику для поддержки военных действий, вероятно, приведет к более тяжелым потерям оккупантов в Украине.
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