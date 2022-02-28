Профессиональные непрофессионалы в руководстве России

В последнее время можно заметить, насколько непрофессиональными стали действия России на мировой арене. В чем же причина такого поведения Путина и в чем именно заключается непрофессионализм - далее в статье.
За основу статьи взяты исследования мировых историков и независимых журналистов.
Во время царской России образование играло большую роль в государстве. Все высокопоставленные чиновники должны были быть обучены специальному ремеслу для получения своей должности. С приходом СССР все изменилось.
На посты с высокими должностями становились люди, которые были более преданны партии нежели другие но никак не умнее. Наказания за нелепейшие проступки были абсурдно строги и люди начинали боятся что либо говорить. Отсюда и появляется повсеместное умалчивание важной, пусть и горькой правды, которая могла бы иметь куда менее серьезные последствия при своевременном донесении. Чего стоит ситуация с Чернобылем. Из-за недостаточной квалификации сотрудника произошла катастрофа, из-за боязни перед неквалифицированным начальством произошедшее умалчивалось.
С развалом СССР ситуация не изменилась, а только ухудшилась. Страх перед тем, что Путин узнает о каком либо происшествии усилился. В современной России таким примером служит трагедия с подлодкой Курск.
Руководящие кадры, в том числе и высшие эшелоны власти, начали делать упор в сторону управления персоналом и удержания власти. Теперь интеллектуальное развитие отошло на второй план. Главное – сохранить власть.
Из-за этого, мы можем наблюдать России, уже который год с неадекватными стремлениями загребать жар чужими руками. Путин пытается давить на страны-соперников через страны-союзников и забывает думать о своем народе. Хотя Кремль вполне мог допустить часть оппозиционных кадров в члены правительства, для решения внутриполитических и социальных проблем, тем самым подняв рейтинг Путина среди народа.
Однако Путин президент остается на столько ослеплен властью ради власти, что превратился в последнего параноика, который видит врагов во всех, даже в самом себе.
По словам очевидцев, Путин был замечем с командой психологов, которые работали с ним перед публичным выступлением на одном из федеральных каналов. И такой человек управляет страной, первой по величине в мире.
За основу статьи взяты исследования мировых историков и независимых журналистов.
Во время царской России образование играло большую роль в государстве. Все высокопоставленные чиновники должны были быть обучены специальному ремеслу для получения своей должности. С приходом СССР все изменилось.
На посты с высокими должностями становились люди, которые были более преданны партии нежели другие но никак не умнее. Наказания за нелепейшие проступки были абсурдно строги и люди начинали боятся что либо говорить. Отсюда и появляется повсеместное умалчивание важной, пусть и горькой правды, которая могла бы иметь куда менее серьезные последствия при своевременном донесении. Чего стоит ситуация с Чернобылем. Из-за недостаточной квалификации сотрудника произошла катастрофа, из-за боязни перед неквалифицированным начальством произошедшее умалчивалось.
С развалом СССР ситуация не изменилась, а только ухудшилась. Страх перед тем, что Путин узнает о каком либо происшествии усилился. В современной России таким примером служит трагедия с подлодкой Курск.
Руководящие кадры, в том числе и высшие эшелоны власти, начали делать упор в сторону управления персоналом и удержания власти. Теперь интеллектуальное развитие отошло на второй план. Главное – сохранить власть.
Из-за этого, мы можем наблюдать России, уже который год с неадекватными стремлениями загребать жар чужими руками. Путин пытается давить на страны-соперников через страны-союзников и забывает думать о своем народе. Хотя Кремль вполне мог допустить часть оппозиционных кадров в члены правительства, для решения внутриполитических и социальных проблем, тем самым подняв рейтинг Путина среди народа.
Однако Путин президент остается на столько ослеплен властью ради власти, что превратился в последнего параноика, который видит врагов во всех, даже в самом себе.
По словам очевидцев, Путин был замечем с командой психологов, которые работали с ним перед публичным выступлением на одном из федеральных каналов. И такой человек управляет страной, первой по величине в мире.
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