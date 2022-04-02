Процесс восстановления зрительного нерва стал возможным

10:58 08 ноября Киев, Украина

Благодаря новым прорывам в генной инженерии становятся возможными самые невероятные методы лечения. Так, с недавних пор для людей, обреченных на пожизненную слепоту, в буквальном смысле засиял свет надежды на восстановление зрения. Ученые нашли новый способ регенерировать поврежденные клетки зрительного нерва. С помощью генной терапии им удалось стимулировать процесс регенерации нервных волокон, а также защитить нейроны сетчатки от гибели. Их выводы опубликованы на сайте Кембриджского университета.

Исследователям было известно, что незрелые нейроны в организме обладают лучшими способностями к восстановлению, теряя их в течение своего развития. Изучив это явление, ученые обнаружили, что в незрелых клетках присутствует большее количество белка протрудина, наличием большого количества которого не могут похвастаться ни ЦНС, ни ПНС.

Изучив свойства белка, исследователи сделали вывод о том, что он является одной из причин, по которой молодые нейроны обладают лучшей сопротивляемостью к повреждениям. Желая изучить его эффект на практике ученые провели два эксперимента.

"Первые опыты провели на культуре клеток мозга. Ученые повредили аксоны и стали наблюдать за реакцией клеток в ответ на протрудин. Оказалось, что увеличение количества или активности белка значительно усиливало регенерацию. Тестирование метода у мышей с травмами зрительного нерва показало, что с помощью протрудина аксоны могли регенерировать даже на большом расстоянии, а нейроны сетчатки были защищены от гибели", - говорится в описании исследования.

В первую очередь, полученные результаты открывают новые перспективы для лечения глаукомы, уверены авторы. При глаукоме зрительный нерв, соединяющий глаза и мозг, постепенно повреждается и часто это происходит по причине повышенного давления внутри глаза.

"Эксперименты с сетчаткой глаза в чаше Петри уже показали, что активация протрудина приводит к почти полной защите нейронов сетчатки. Обычно без лечения около половины нейронов сетчатки погибают после ее отслоения в течение трех дней", - говорится в работе.

Ранее в Университете Торонто разработали гидрогель, который восстанавливает функцию клеток сетчатки.