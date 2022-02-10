Проблемы трудовой миграции или сколько стоит жизнь украинца

05:54 21 Сентябрь Киев, Украина





Универсальной формулы, чтобы определить цену украинца, не существует. Экономисты, политики, родители новорожденных детей считают слишком по-разному.



Сколько стоит украинец Все мы индивидуальны и неповторимы. У каждого из нас есть своя мечта и цели. И каждый пытается реализовать себя в рамках возможностей своей страны, если это реально... Но родное государство не всегда дает такую возможность. Жизнь человека, конечно, индивидуальна и бесценна. Но только не для экономики. Для нее человек - это ресурс, способный производить деньги. Если знать стоимость жизни , можно рассчитать, какие экономические потери несут ежедневные смертельные ДТП, наводнения и засуха, ошибки медиков или трудовая миграция . И, самое главное, что нужно понять, люди - это самый ценный ресурс государства.Универсальной формулы, чтобы определить цену украинца, не существует. Экономисты, политики, родители новорожденных детей считают слишком по-разному.



По словам акушера-гинеколога, заместителя директора Киевского перинатального центра Олега Маланчука, государство вкладывает в рождение человека сразу: "Для того, чтобы это работало, надо его оснастить, надо чтобы текла горячая вода, светил свет, надо подготовить специалистов. И здесь уже роженица приходит и здесь уже рождается жизнь".



Все это, говорит Маланчук, уже включено в тариф на рождение - 8200 грн. И это только первая строка в длинном счете. Также роженицы получают помощь по рождению - "пакет малыша" (5200 грн). Декретные - 40 тысяч грн.



Поэтому каждый новый украинец получает некий стартовый капитал. В сегодняшних ценах он составляет 53 тысячи гривен.



А дальше начнется то, о чем молодая мама даже подумать боится. На языке экономистов это называется подготовка производственных кадров. Для родителей это означает начать изнурительный марафон по поиску педиатра, "забивания" места в детском саду, и устройству ребенка в хорошую школу рядом, а еще помочь определиться ребенку, кем он хочет быть.



Для государства это значит - новые здоровые работники. Поэтому на медицину выделяет по 1300 грн в год. До совершеннолетия набирается - 23 400. Сюда еще надо добавить и экстренные случаи. А вдруг аппендицит (8 тысяч грн) или перелом (8 тысяч грн).



Далее - образование. Среднестатистический украинец проводит четыре года в детском саду. Это стоит 106 800 грн, потом 12 лет в школе - в среднем по стране это обходится в 276 тысяч грн. Добавьте сюда еще и высшее образование. Каждый второй в стране - бюджетник. И это место в вузы обходится государству в среднем 43 тысячи. За 5 лет выходит 215 тысяч.



То есть, стоимость человека от рождения и до получения диплома о высшем образовании стоит государству около 700 тысяч грн.



И вкладывает эти деньги она не просто так, а в надежде, что граждане их отработают.



Огромное количество украинцев в поисках хоть какого-то заработка из страны уезжают. Это преимущественно мужчина, а не женщина, как свидетельствует официальная статистика. Как правило, старше 35 лет, с профессиональным образованием. Поедет на заработки он скорее из Западной Украины и создавать добавленную стоимость будет, скорее всего, в Польше или Италии. И там его рассматривают как один из самых дорогих дармовых ресурсов, потому что вырастить некоего - а это роды, образование, медицина, социальные льготы - даже в Польше стоит в разы дороже. Во что обходится Украине этот бесценный человеческий капитал - в сюжете.



Стоимость жизни украинца По словам акушера-гинеколога, заместителя директора Киевского перинатального центра Олега Маланчука, государство вкладывает в рождение человека сразу: "Для того, чтобы это работало, надо его оснастить, надо чтобы текла горячая вода, светил свет, надо подготовить специалистов. И здесь уже роженица приходит и здесь уже рождается жизнь".Все это, говорит Маланчук, уже включено в тариф на рождение - 8200 грн. И это только первая строка в длинном счете. Также роженицы получают помощь по рождению - "пакет малыша" (5200 грн). Декретные - 40 тысяч грн.Поэтому каждый новый украинец получает некий стартовый капитал. В сегодняшних ценах он составляет 53 тысячи гривен.А дальше начнется то, о чем молодая мама даже подумать боится. На языке экономистов это называется подготовка производственных кадров. Для родителей это означает начать изнурительный марафон по поиску педиатра, "забивания" места в детском саду, и устройству ребенка в хорошую школу рядом, а еще помочь определиться ребенку, кем он хочет быть.Для государства это значит - новые здоровые работники. Поэтому на медицину выделяет по 1300 грн в год. До совершеннолетия набирается - 23 400. Сюда еще надо добавить и экстренные случаи. А вдруг аппендицит (8 тысяч грн) или перелом (8 тысяч грн).Далее - образование. Среднестатистический украинец проводит четыре года в детском саду. Это стоит 106 800 грн, потом 12 лет в школе - в среднем по стране это обходится в 276 тысяч грн. Добавьте сюда еще и высшее образование. Каждый второй в стране - бюджетник. И это место в вузы обходится государству в среднем 43 тысячи. За 5 лет выходит 215 тысяч.То есть, стоимость человека от рождения и до получения диплома о высшем образовании стоит государству около 700 тысяч грн.И вкладывает эти деньги она не просто так, а в надежде, что граждане их отработают.Огромное количество украинцев в поисках хоть какого-то заработка из страны уезжают. Это преимущественно мужчина, а не женщина, как свидетельствует официальная статистика. Как правило, старше 35 лет, с профессиональным образованием. Поедет на заработки он скорее из Западной Украины и создавать добавленную стоимость будет, скорее всего, в Польше или Италии. И там его рассматривают как один из самых дорогих дармовых ресурсов, потому что вырастить некоего - а это роды, образование, медицина, социальные льготы - даже в Польше стоит в разы дороже. Во что обходится Украине этот бесценный человеческий капитал - в сюжете.



В Украине 15,9 миллионов граждан - это занятые, то есть работающие украинцы. Занятые украинцы для государства автоматически равно налоги - 56 тысяч в год. Если умножить на продолжительность трудоспособной жизни, значит где-то два миллиона гривен. То есть, гражданин должен отдать государству в три раза больше, чем оно в него вложило. На них, объясняет эксперт по публичным финансам Дарья Марчак, страна живет.



"Это расходы, которые осуществляет государство для того, чтобы оплатить образование, медицинскую отрасль, выплату всех социальных платежей, на духовное развитие, обеспечение обороноспособности государства, Национальную гвардию. У нас сумма получается 63,9 тысячи гривен", - говорит руководитель центра общественных финансов Дарья Марчак.



Баланс не сходится. Чтобы покрыть недостачу, Украина живет в долг. Дарья Марчак утверждает, что большинство идет на социалку. Все для того, чтобы перезапустить и увеличить новый круг производства человеческого ресурса - рожает, учит, лечит, выращивает кадры. Тратит по 700 тысяч гривен на каждого и дальше беда - дарит дорогостоящий человеческий ресурс другим странам. Казалось бы бессмыслица. Но Украина умудрилась это сделать.



Стоимость трудовой миграции