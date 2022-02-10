Проблемы трудовой миграции или сколько стоит жизнь украинца

Все мы индивидуальны и неповторимы. У каждого из нас есть своя мечта и цели. И каждый пытается реализовать себя в рамках возможностей своей страны, если это реально... Но родное государство не всегда дает такую возможность. Жизнь человека, конечно, индивидуальна и бесценна. Но только не для экономики. Для нее человек - это ресурс, способный производить деньги. Если знать стоимость жизни, можно рассчитать, какие экономические потери несут ежедневные смертельные ДТП, наводнения и засуха, ошибки медиков или трудовая миграция. И, самое главное, что нужно понять, люди - это самый ценный ресурс государства.
Универсальной формулы, чтобы определить цену украинца, не существует. Экономисты, политики, родители новорожденных детей считают слишком по-разному.
Сколько стоит украинец
Универсальной формулы, чтобы определить цену украинца, не существует. Экономисты, политики, родители новорожденных детей считают слишком по-разному.
Сколько стоит украинец
По словам акушера-гинеколога, заместителя директора Киевского перинатального центра Олега Маланчука, государство вкладывает в рождение человека сразу: "Для того, чтобы это работало, надо его оснастить, надо чтобы текла горячая вода, светил свет, надо подготовить специалистов. И здесь уже роженица приходит и здесь уже рождается жизнь".
Все это, говорит Маланчук, уже включено в тариф на рождение - 8200 грн. И это только первая строка в длинном счете. Также роженицы получают помощь по рождению - "пакет малыша" (5200 грн). Декретные - 40 тысяч грн.
Поэтому каждый новый украинец получает некий стартовый капитал. В сегодняшних ценах он составляет 53 тысячи гривен.
А дальше начнется то, о чем молодая мама даже подумать боится. На языке экономистов это называется подготовка производственных кадров. Для родителей это означает начать изнурительный марафон по поиску педиатра, "забивания" места в детском саду, и устройству ребенка в хорошую школу рядом, а еще помочь определиться ребенку, кем он хочет быть.
Для государства это значит - новые здоровые работники. Поэтому на медицину выделяет по 1300 грн в год. До совершеннолетия набирается - 23 400. Сюда еще надо добавить и экстренные случаи. А вдруг аппендицит (8 тысяч грн) или перелом (8 тысяч грн).
Далее - образование. Среднестатистический украинец проводит четыре года в детском саду. Это стоит 106 800 грн, потом 12 лет в школе - в среднем по стране это обходится в 276 тысяч грн. Добавьте сюда еще и высшее образование. Каждый второй в стране - бюджетник. И это место в вузы обходится государству в среднем 43 тысячи. За 5 лет выходит 215 тысяч.
То есть, стоимость человека от рождения и до получения диплома о высшем образовании стоит государству около 700 тысяч грн.
И вкладывает эти деньги она не просто так, а в надежде, что граждане их отработают.
Огромное количество украинцев в поисках хоть какого-то заработка из страны уезжают. Это преимущественно мужчина, а не женщина, как свидетельствует официальная статистика. Как правило, старше 35 лет, с профессиональным образованием. Поедет на заработки он скорее из Западной Украины и создавать добавленную стоимость будет, скорее всего, в Польше или Италии. И там его рассматривают как один из самых дорогих дармовых ресурсов, потому что вырастить некоего - а это роды, образование, медицина, социальные льготы - даже в Польше стоит в разы дороже. Во что обходится Украине этот бесценный человеческий капитал - в сюжете.
Стоимость жизни украинца
В Украине 15,9 миллионов граждан - это занятые, то есть работающие украинцы. Занятые украинцы для государства автоматически равно налоги - 56 тысяч в год. Если умножить на продолжительность трудоспособной жизни, значит где-то два миллиона гривен. То есть, гражданин должен отдать государству в три раза больше, чем оно в него вложило. На них, объясняет эксперт по публичным финансам Дарья Марчак, страна живет.
"Это расходы, которые осуществляет государство для того, чтобы оплатить образование, медицинскую отрасль, выплату всех социальных платежей, на духовное развитие, обеспечение обороноспособности государства, Национальную гвардию. У нас сумма получается 63,9 тысячи гривен", - говорит руководитель центра общественных финансов Дарья Марчак.
Баланс не сходится. Чтобы покрыть недостачу, Украина живет в долг. Дарья Марчак утверждает, что большинство идет на социалку. Все для того, чтобы перезапустить и увеличить новый круг производства человеческого ресурса - рожает, учит, лечит, выращивает кадры. Тратит по 700 тысяч гривен на каждого и дальше беда - дарит дорогостоящий человеческий ресурс другим странам. Казалось бы бессмыслица. Но Украина умудрилась это сделать.
Стоимость трудовой миграции
Чтобы подготовить кадры, Украина тратит по 700 тысяч. Если умножить на 5 миллионов украинцев, которые сейчас находятся за рубежом, выходит 3,5 миллиарда. Но и это еще не все. Потому что в результате страны, в которые движутся трудовые мигранты, получают дешевую рабочую силу, на подготовку которых не потрачено ни копейки.
В 2017 году правительство Польши признало работников в Украине вторыми по влиянию на тамошнюю экономику. Это значит, что украинская экономика потеряла. И продолжает терять, утверждает президент Ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
"На сегодняшний день 75% украинцев предпочитают, чтобы их дети или внуки учились за рубежом. Среди тех, у кого есть высшее образование - 80%, а среди тех, кто ищет себе работу за границей, 88% хотят, чтобы их дети учились за рубежом. И это не о недоверии к нашей системе образования. Это о том, что люди не видят будущего для своих детей в нашей стране", - говорит Воскобойник.
Для Украины это означает лишь одно - огромные потери для экономики.
"Уехать трудоустроиться в Польше стоит в 5 раз дешевле, чем приехать трудоустроиться в Киев. За 5 лет не будет хватать рабочих рук предприятиям, а об инвесторах вообще можно молчать", - отмечает президент Ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Конечно, у государства должен быть план, как переформатировать образование, создать программы возвращения трудовых мигрантов. Но самое главное, что необходимо сейчас делать государству - признать масштаб проблемы. Ведь зарубежные работодатели не просто так создают все условия для украинской рабочей силы у себя.
На экономическом языке это называется ВВП - то есть, стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране. По нему цена украинца - 7 миллионов гривен, а поляка - 70 миллионов.
В 2017 году правительство Польши признало работников в Украине вторыми по влиянию на тамошнюю экономику. Это значит, что украинская экономика потеряла. И продолжает терять, утверждает президент Ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
"На сегодняшний день 75% украинцев предпочитают, чтобы их дети или внуки учились за рубежом. Среди тех, у кого есть высшее образование - 80%, а среди тех, кто ищет себе работу за границей, 88% хотят, чтобы их дети учились за рубежом. И это не о недоверии к нашей системе образования. Это о том, что люди не видят будущего для своих детей в нашей стране", - говорит Воскобойник.
Для Украины это означает лишь одно - огромные потери для экономики.
"Уехать трудоустроиться в Польше стоит в 5 раз дешевле, чем приехать трудоустроиться в Киев. За 5 лет не будет хватать рабочих рук предприятиям, а об инвесторах вообще можно молчать", - отмечает президент Ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Конечно, у государства должен быть план, как переформатировать образование, создать программы возвращения трудовых мигрантов. Но самое главное, что необходимо сейчас делать государству - признать масштаб проблемы. Ведь зарубежные работодатели не просто так создают все условия для украинской рабочей силы у себя.
На экономическом языке это называется ВВП - то есть, стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране. По нему цена украинца - 7 миллионов гривен, а поляка - 70 миллионов.
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