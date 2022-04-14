20:20 15 июля Киев, Украина

Проблема с водообеспечением в “ машину ” пропаганды с обвинениями в сторону Украины , что она лишила крымчан воды, а Россия успешно справляется с данной проблемой. Еще больше усугубляет проблему присутствие большого количества военных в Крыму. водообеспечением в Крыму достигла критического положения. Люди терпят гуманитарную катастрофу. Вместо того чтобы придумать, как эффективно решить проблему, Кремль запустилс обвинениями в сторону, чтолишила крымчан воды, а Россия успешно справляется спроблемой.больше усугубляет проблему присутствиевоенных в Крыму.

“ учения ” показали методы, благодаря которым Путин успешно может манипулировать решением Запада. Результатом маневры имеют экологические и гуманитарные последствия. Апрельские военныеученияпоказали методы, благодаря которым Путин успешно может манипулировать решением Запада. Результатом перевода нескольких российских армий к границам Украины, в том числе и на полуостров Крым, стал звонок Байдена с предложением о встрече. Однако, кроме политических, этиимеют экологические и гуманитарные последствия.

Выяснилось, что еще с августа 2020 года, военные установили лагерь на берегу реки Биюк-Карасу, для того чтобы перекачивать воду из Тайганского водохранилища, в Белогорском районе в Симферопольское, таким образом, имитирую решение проблемы водообеспечения в Крыму. Кроме этого, военные использовали воду в собственных интересах. Перекачав, по словам Министерства обороны РФ, 50 млн тонн воды в Симферопольское водохранилище, военные свернули лагерь. По словам местных жителей, они оставили после себя “ выжженную землю ” в мазуте и со следами ГСМ .

Спустя год, военные вновь разбили лагерь на старом месте. Теперь они развернули необходимую инфраструктуру, которая в нужный момент будет перекачивать воду уже не с опустошенного Тайганского водохранилища, а с Белогорского, находящегося неподалеку . И вновь их присутствие убивает всю флору вокруг. Вот что говорит о присутствии и действиях военных местный краевед : “ Военные после себя оставили неприглядную картину – многочисленные поражения почвы горючими материалами. Местные жители надеялись, что они уже не вернутся, так как Тайганское водохранилище осталось без полезного объема воды. Но теперь, значит, пришла очередь находящегося рядом Белогорского водохранилища ” .