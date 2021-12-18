Призыв крымчан в российскую армию назвали преступлением РФ в Крыму

12:25 12 Апрель Киев, Украина





Ввиду активной милитаризации



Необходимо отметить, что крымским призывникам разрешают приходить в «призывной пункт» только с кнопочным телефоном, поскольку им строго запрещено делиться фотографиями, видео, геолокацией и другой информацией о себе и других военнослужащих не только в воинских частях, но и в военных комиссариатах. С 1 апреля по 15 июля 2021 года в РФ проходит весенний призыв на военную службу, который, по предварительным данным, должен охватить 134,6 тысяч новобранцев.Ввиду активной милитаризации Крымского полуострова и усиления существующего уже там «мобилизационного резерва», Россия планирует призвать более 3 тысяч крымчан. Более того, активизирован призыв в соседствующих с Крымом регионах, которых отправят в Крым.Необходимо отметить, что крымским призывникам разрешают приходить в «призывной пункт» только с кнопочным телефоном, поскольку им строго запрещено делиться фотографиями, видео, геолокацией и другой информацией о себе и других военнослужащих не только в воинских частях, но и в военных комиссариатах.

Для облегчения ведения учета «мобилизационного резерва» Крыма на крымских призывников оформляются не только банковские пластиковые карточки для получения зарплаты солдата срочной службы, но и персональные электронные карты, где будут, в частности, данные о прохождении учебно-строевой подготовки, пройденных специальных курсах, проведенных стрельбах, учениях, прыжках с парашютом, практических занятиях с техникой и прочие данные, вносимые непосредственно в российских воинских частях.

Для повышения привлекательности прохождения военной службы в армии РФ, российские пропагандисты распространяют информацию о «позитивных моментах»: выдача специальных «усовершенствованных» наборов средств гигиены, подбор «максимально интересного рода войск», специальности, и якобы территориального расположения будущей воинской части. Однако комментарии родственников призывников свидетельствуют о совершенно другом положении вещей.



Более того, Министерство иностранных дел Украины выразило протест против совершения РФ военного преступления — призыв граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, на службу в ВС РФ, подчеркивая, что это нарушение нормы международного гуманитарного права — положения Четвертой Женевской конвенции 1949 года.

Также 3 марта пресс-служба Прокуратуры АР Крым и Севастополя сообщили подконтрольному России военному комиссару Симферопольского района и города Алушты (прим. - Константин Качаров) о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), которое заключается в «принуждении гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах государства-оккупанта».

Несмотря на позицию Украины и практически всех Западных стран в этом вопросе, РФ не только продолжает проводить призыв военнослужащих на полуострове, но и «готовит» следующие поколения путем проведения «воспитательных работ» и патриотизации молодежи. Так, 5 апреля в рамках реализации плана воспитательной работы и совместной работы: ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Симферопольского района, местной администрации и районного военного комиссариата, на базе войсковой части 46451 прошел «День призывника».



К сожалению, мероприятия подобного рода обеспечивают государство-оккупанта «послушным пушечным мясом» для последующей реализации амбициозных геополитических целей Кремля.