16:06 20 Ноябрь Киев, Украина





После выборов 2020 года в Белоруссии и фальсификации результатов режимом Александра Лукашенко, страны ЕС не признают байцька действительным правителем РБ. Никто с ним не связывался до звонка Ангелы Меркель, потому, как он не является законным правителем. Позвонив диктатору, исполняющая обязанности канцлера ФРГ не только признала тем самым законность власти Лукашенко, но и дискредитировала политику ЕС. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель дважды лично позвонила Александру Лукашенко . Целью данных звонков была попытка решить миграционный кризис, вызванный Минском для дестабилизации стран ЕС. В тоже время, связавшись с Лукашенко, Меркель подтвердила его легитимность.После выборов 2020 года в Белоруссии и фальсификации результатов режимом Александра Лукашенко, страны ЕС не признают байцька действительным правителем РБ. Никто с ним не связывался до звонка Ангелы Меркель, потому, как он не является законным правителем. Позвонив диктатору, исполняющая обязанности канцлера ФРГ не только признала тем самым законность власти Лукашенко, но и дискредитировала политику ЕС.

В телефонном разговоре Меркель обсудила с Минском возможность предоставить беженцам гуманитарную помощь и вернуть их обратно на родину, так как Польша в любом случае не станет пропускать мигрантов на свою территорию, а на улице уже бывает мороз и то, что белорусские военные держат людей на улице это бесчеловечно.



Результат диалога не известен, однако многие в ЕС, в том числе правительство Польши, осудило Меркель за общение с Лукашенко. В защиту и.о. канцлера ФРГ, можно сказать, что звонок был одобрен Брюсселем и совершался с согласия Европейской комиссии.

Ангела Меркель пошла на рискованный шаг. Признание Лукашенко президентом Белоруссии ставит под сомнение все санкции введенный против его режима ЕС. В тоже время, именно он организовал перелеты в Минск с Ближнего востока. Не важно, является ли Лукашенко легитимным или нет, это его рук дело, а значит с кем, как не с ним вести диалог.



Кроме этого, только Меркель сделала хоть какие-то попытки разрешить кризис на польско-белорусской границе. Она также выступила с позиции демократического лидера, так как, в первую очередь, выразила обеспокоенность о здоровье беженцев. Польские власти выставили военные силы и были готовы, в случае проникновения, применить силу. Их можно понять, тем не менее, они не нашли другого варианта, и, видимо, не пытались его найти.

Ситуация со звонками Меркель неоднозначна. С одной стороны она поставила под сомнение всю политическую систему ЕС, с другой – как гуманный правитель поступила, прежде всего, по-человечески. Осуждать ее за это - последнее дело. Своим поступком Меркель дала шанс Лукашенко сделать правильный выбор. Но если учесть, что его покровителем является Путин, вряд ли ее ход сработает, а звонок будет расцениваться, как слабость всего Европейского союза.