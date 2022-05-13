07:31 12 декабря Киев, Украина





По данным соцопроса, жители Киргизии считали, что связь Сооронбая Жээнбекова с Владимиром Киргизия подтвердила свое первенство по смене власти и правящих элит, после парламентских выборов. Дело в том, что оппозиция узнала о вмешательстве России в выборы страны. Они поняли, что результаты сфальсифицированы и подняли бунт.По данным соцопроса, жители Киргизии считали, что связь Сооронбая Жээнбекова с Владимиром Путиным – преступна для страны. Они хотели, чтобы идеи навязываемые Россией перестали поступать к ним в страну. Новое поколение понимает, что это заведомо проигрышная политика, которая приведет к очередному застою. Для этого, было принято решение выйти на протесты и проводить в отставку действующего главу государства.

В результате протестов пострадали более 700 человек и 1 человек погиб. Оппозиция выпустила на волю врагов действующего режима, в том числе и бывшего президента Атамбаева Алмазбека, который, впрочем, снова оказался за решеткой после смены власти.



Люди вышли на улицы уже не в первый раз. За последние пятнадцать лет это третий раз когда подобным способом решают сменить власть. Это не только передел сфер влияния но и способ найти ту заветную схему и волки сыты и овцы целы. Ведь известно, что во всех постсоветских странах правящая элита это жадные к чужим деньгам люди, которые год за годом выходят из тела страны капля за каплей как гнойный нарыв. Пример того, что в Киргизстане все время меняется власть, означает, что люди готовы действовать радикально для того, чтобы подобрать верную схему для общего блага, а не только для насыщения правителей, как это хорошо демонстрируется в Кремле.

Россия весьма обеспокоена происходящим. Это и не удивительно. Вторая революция союзного государства, еще и в один год, с разницей в 2 месяца. Россияне, больше всех не довольные властью в стране видят, что сплотившись и выйдя на улицы, можно достичь результата. Однако если сравнить Беларусь и Киргизстан то радикальность действий прямо пропорциональна скорости достижения цели.

В МИД РФ желают скорейшего восстановления и призывают легитимную власть, кто бы ее не олицетворял, как можно скорее возобновить сотрудничество с Россией. Эксперты утверждают, что такое заявление весьма неуважительно к Киргизстану. Видимо в Кремле абсолютно наплевать, кто будет у руля их союзного государства, главное, как можно скорее. Им абсолютно плевать на чувства людей и на внутренние проблемы в стране, им главное получить от своих союзников по максимуму, использовать и прикрыться в случае нападения с другой стороны.