17:42 07 Август Киев, Украина

С начала 2014 года, при вторжении России в Украину, была создана частная военная компания имени Вагнера , дальше ЧВК Вагнера. Это было сделано для того, чтобы весь мир понимал, что в Украине и Крыму нет ни единого следа российской армии.

ЧВК Вагнера детально разработанный план по набору российских наемников. По прямому приказу Путина, Дмитрию Уткину, было поручено создать подразделение наемников. Дмитрий Уткин – офицер запаса и кавалер ордена мужества, в прошлом имел позывной Вагнер, отсюда и название. Была создана идеальная сеть суб-посредников, которые защищали, будто сквозное шифрование, Путина от какого либо обвинение в его сторону. ЧВК Вагнера подпадают под уголовную статью РФ о наемничестве.

Все условия для вступления в ряды ЧВК были созданы уже давно. Маленькая зарплата, тяжелый труд, дешевая паленая водка, безработица. Таким образом молодым и отчаянным парням, у которых “вынимал” мозг при прохождении срочной службы в армии, предлагали весьма привлекательные условия. Из закрытых источников известно, что зарплата бойцов начиналась от 2000 долларов в месяц и могла достигать 6000. За эти деньги наемники могли выплатить кредиты, помочь семье или попросту красиво прогулять. Вот только потратить эти деньги мало кто успевал.

После аннексии Крыма, бойцы ЧВК были отправлены на восток Украины, где активно принимали участие в боевых действиях и спецоперациях направленных против ВСУ. Дальше Сирия.

Огромные ресурсы требуемые на вооружения, транспортировку, зарплаты и компенсации были не такой большой проблемой. Как и всегда, в финансовых вопросах Путину готовы прийти на помощь его цепные псы – олигархи. На этот раз, героем стал Евгений Пригожин, “кремлевский повар” и владелец питерской компании “фабрика троллей”.

После проявления себя в Украине как надежных бойцов, ЧВК Вагнера начало принимать контракты со всего мира. Их след был замечен в Африке и Южной Америке в локальных конфликтах некоторых стран.

Весьма удобное и прибыльное предприятие, а для такого правителя как Путин еще и привычное. При потере бойцов, о них никто особо не заботиться. Вся причастность к России опровергается и воспринимается как оскорбление.

А при упоминании ЧВК Вагнера и связанных с ней Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина, делается недоумевающий взгляд и говорится что то типа: «очередная провокация» или «классическая дезинформация». За погибшых бойцов, якобы, выплачивают разовую компенсацию в размере 5 000 000 рублей, а так же 100 000 рублей на похороны. Но и тут Кремль умудряется хитрить. Они находят якобы жен и братьев, которых наемники нашли в горячих точках и переводят деньги им. На самом же деле, средства остаются в пригретых карманных.