Применение россией ядерного оружия приведет к ее уничтожению, считают эксперты

21:30 01 мая Киев, Украина

Продолжая вооруженное наступление в Донбассе, Кремль усиливает свои атаки против Украины и на информационном фронте. Продолжающаяся дегуманизация пропагандой рашистов Украины и Запада, который поддерживает оборонные усилия Киева, используется для оправдания все более радикальных методов ведения войны.

Во время брифинга Минобороны страны-агрессора было сказано о том, что “Америка создает провокацию в применении российскими войсками химического, биологического и ядерного оружия в Харькове, Киеве и Запорожской АЭС”. Также там добавили, что события будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения.

Уже можно выделить конкретную аксиому – то, в чем пытаются обвинить рашисты других, является их собственными планами. Так было в Мариуполе, приграничных областях агрессора, Краматорске, на праздник Пасхи, так может произойти и теперь. Озабоченность, о вероятной, химической или ядерной атаке со стороны России неоднократно выражалось западными странами, в частности, Уильямом Бернсом, главой ЦРУ США.

Еще в начале года, власти РФ заявляли о “мирной России”, “о братском народе Украины”, “о невозможности нападения на соседнюю страну”, тогда как в следующей сцене, они заявили о том, что дадут военно-технический ответ на политические требования стран Запада, что не исключет применения тактического ядерного оружия.

Теперь же, риторика стала более агрессивной, однако пропагандисты вновь противоречат сами себе. С одной стороны – “Америка втянула Россию в эту войну, чтобы создать новый мировой порядок”, с другой – уничтожение модели англосаксонского мира, как историческая цель Кремля.

Кроме того, пропагандисты одновременно говорят, что “воюют с НАТО, а не с Украиной”, но продолжают риторику об украинских нацистах, против которых они выступают.

Все эти нарративы создаются при единой риторике о необходимости войны “потому, что…”. А “почему?”, каждый уже может выбрать для себя такую “правду”, какую посчитает более “правдивой” или привлекательной. И неважно, что одно заявление противоречит другому.

Между тем даже прокремлевские социологи признают, что большинство россиян, хотя и остаются лояльными власти, делают это в основном из принципа “я как все” и не готовы активно включаться в “патриотичную” повестку и уж тем более идти умирать на фронт. Соответственно, для этих людей более уместно применить тезисы о том, что их “принуждают к войне” и “не оставляют выбора” и их главная мотивация - не патриотический угар или воинственная риторика, а страх перед внешней угрозой.

Усиленная риторика о применении ядерного оружия, обусловлена тем, что это позволит “решить проблему раз и навсегда”. Особо агрессивные и зомбированные рашисты воспринимают такую перспективу радостно и торжественно. Лояльная к власти прослойка населения – как необходимость ответного удара для победы над всем миром. “Мы попадем в рай, как мученики”, - заявил Путин, комментируя возможность применения ядерного оружия.

При этом запуск ядерной ракеты, вероятно тактической, обратит одновременно все страны (за исключением, пожалуй, КНДР) против агрессора.

Исключать ответный ядерный удар со стороны Запада нельзя, однако его, скорее всего, не последует, чтобы не провоцировать уничтожение всего мира. Тем не менее, разговоров о том, вводить войска НАТО в Украину или нет, уже не будет. Все страны единогласно и в кратчайшие сроки примут решение уничтожить агрессора, признав целую страну, как террористическое формирование. Уничтожение России будет вопросом мировой безопасности и в этом мероприятии захотят принять участие абсолютно все – от США до Китая.