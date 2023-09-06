Пригожин теряет позиции в Африке: мнение аналитиков

Но после восстания, ЧВК «Вагнер», похоже, стала терять позиции в Сирии. Прошел слух, что 23-24 июня вагнеровцы, находившиеся в Сирии были задержаны. Однако это не подтвержденная информация. В то же время, эта страна стала принимать другие ЧВК из РФ, в том числе, печально известную «Редут», аффилированную с Минобороны агрессора, а также наемников от лица Геннадия Тимченко, близкого друга Путина, у которого также имеются интересы в Сирии. По сути, Пригожин со своими наемниками вскоре должен быть маргинализирован в этой стране, что сильно ударит по его финансам, оперативным резервам, а также возможностям в регионе БВСА.ЧВК «Вагнер» также принимали активное участие во Второй гражданской войне в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара из правительства Тобрука, непосредственно подчинявшегося Министерству обороны России. Как минимум с 2018 года, позиции пригожинских головорезов в стране ослабли, поскольку Кремль начал балансировать между двумя противоборствующими лагерями. При этом, несмотря на ряд неудач, к декабрю 2021 года в стране все еще находилось около 7 тыс. наемников с тяжелой техникой. Учитывая отсутствие достоверной информации по этому вопросу, трудно оценить, как изменилась численность вагнеровцев. Но даже в этом случае их число, безусловно, в той или иной форме уменьшилось из-за изменений во внутренней динамике в Ливии и вторжения Путина в Украину. Неудавшийся переворот Пригожина и открытый конфликт с Минобороны могли дополнительно ослабить позиции ЧВК «Вагнер» в Ливии, что может быть связано с двумя ключевыми событиями.Во-первых, в июне 2023 года неопознанные беспилотники нанесли удар по авиабазе Аль-Харуба в 150 км к юго-востоку от Бенгази, которая, как сообщается, служит базой для авиации Пригожина. Интересно, что объекты ЧВК «Вагнер» также подверглись нападению в нескольких странах Африки к югу от Сахары.Во-вторых, потенциальный конфликт из-за нефтяных доходов может еще больше ослабить позиции Пригожина в Ливии. В частности, 24 июня Хафтар потребовал, чтобы к концу августа доходы, связанные с нефтью, были “перераспределены справедливым образом. В противном случае вооруженные силы готовы сделать все возможное для обеспечения порядка”. Так как объяснений за этим не последовало, логично предположить, что заявление Хафтара было адресовано иностранным добытчикам нефти и в первую очередь Пригожину. Он, в частности, блокировал экспорт ливийской нефти на зарубежные рынки.Не исключено, что кризис, связанный с нефтью, может стать послужить катализатором для сближения Хафтара и США, которые выразили озабоченность по поводу влияния ЧВК «Вагнер» в Ливии.В течение почти десяти лет Путин разделял монополию на насилие с Пригожиным, что официально не вовлекать Россию в вооруженные конфликты и военные операции, которые могли бы навредить репутации стране. Так могло бы продолжаться и дальше, если бы не пригожинский мятеж. Кремль не собирается отказываться терять возможности в регионе БВСА, но вовлеченность ЧВК «Вагнер» в этой кампании теперь будет пересмотрена не в пользу Пригожина.