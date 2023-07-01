Пригожин сбежал в Беларусь к своему другу

23:12 29 июня Киев, Украина

После неудавшегося мятежа, Пригожину дали возможность покинуть Россию и укрыться в Беларуси. Посредником между Путиным и главарем головорезов выступил Лукашенко, который до этого знал Пригожина около 20 лет. Но останутся ли друзьями усатый диктатор и лысый отморозок, когда их плешивый знакомый из Кремля отдаст приказ на уничтожение ячейки ЧВК «Вагнер» на территории РБ?

Лукашенко и Пригожин давние знакомые. Но если обратить внимание на лестные отзывы в адрес друг друга, то они являются больше, чем просто знакомыми. В то время еще легитимный президент Беларуси и начинающий повар Путина, познакомились на корабле-ресторане Пригожина «New Island». С тех пор об их связях практически ничего не известно. Но судя по тому, что после задержания вагнеровцев в 2020 году в РБ, Пригожин сказал, что продолжит относиться к белорусскому диктатору с прежним уважением, их взаимоотношения, по всей видимости, выходят за рамки обычного знакомства.

Между тем, когда главарь наемников понял, что его мятеж, по каким-то причинам не удастся, посредником в переговорах с Путиным стал именно Лукашенко. Очевидно, Пригожин доверяет своему усатому другу, ведь “взял” предложенные ему “гарантии безопасности” от российского диктатора и улетел в РБ. И все же, он должен лучше знать Путина, чем Лукашенко, чтобы понимать – за ним, рано или поздно, придут.

Если вспомнить историю постсоветской России, то после смены президентов в 1999 году, новый хозяин Кремля убивал людей и за меньшее “предательство”. Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко был отравлен полонием за написание книги «ФСБ взрывает Россию», а на семью Скрипалей совершили покушение, так как Сергей стал перебежчиком и начал работать с Ми-6. Пригожин, со своей стороны, сделал то, что никто раньше не делал. Он начал государственный переворот, публично рассказав о причинах начала вторжения 24 февраля 2022 года. В путинской России за это предусмотрена смертная казнь.

Никто толком не знает, что произошло. Почему хозяин ЧВК «Вагнер» вдруг решил развернуть колонны с военной техникой от Москвы? О чем именно договорились Путин с Пригожиным? Что теперь будет делать головорез? Очевидно одно, рано или поздно Пригожин будет устранен. Но так как он пребывает на территории Беларуси, где, между тем, находится несколько тысяч российских военнослужащих и еще больше спецслужбистов, убить его без ведома Лукашенко не удастся. Станет ли тогда белорусский диктатор предпринимать попытки спасти своего “друга”, либо слепо последует воли начальства из Кремля?