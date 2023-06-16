Пригожин не оставляет попыток занять место в кремле

15:24 26 мая Киев, Украина





Как известно, Пригожин значительную часть жизни провел в местах отбытия наказания, связанного с лишением свободы. «Он является типичным представителем преступного мира, пережитком конца 80-х – начала 90-х, которому удалось не только выжить, среди тысяч других подобных ему, но и получить большую власть непосредственно от Путина. Выполняя “грязную работу” для Кремля в странах Африки, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке, получая контроль над месторождениями природных ископаемых, он заслужил всецелое доверие диктатора. С другой стороны, едва ли понадобятся пальцы второй руки, чтобы пересчитать сторонников Пригожина среди высокопоставленных российских чиновников и силовиков», — рассказывают политологи.



В открытых источниках информации сообщается, что против хозяина ЧВК «Вагнер» настроены все официальные силовые структуры России. «Эмоциональное видео Пригожина, где он требует боеприпасы у Шойгу и Герасимова, которое за день превратилось в мем, яркое тому подтверждение», - утверждают эксперты в области политологии.



В интервью, которое дал Пригожин медиатехнологу Константину Долгову, он настаивает на необходимости кадровых перестановок в верхушке Минобороны, предлагая заментиь Шойгу и Герасимова – Мезенцевым и Суровикиным. «Повар Путина и по совместительству главный спонсор ЧВК «Вагнер» Пригожин получил широкую известность лишь после начала полномасштабного вторжения в Украину. До этого, его знали исключительно те, кто интересовался внешнеполитической деятельностью РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Тем не менее, на сегодняшний день он является главным конкурентом Путина на предстоящих выборах в России», — заявляют политтехнологи.Как известно, Пригожин значительную часть жизни провел в местах отбытия наказания, связанного с лишением свободы. «Он является типичным представителем преступного мира, пережитком конца 80-х – начала 90-х, которому удалось не только выжить, среди тысяч других подобных ему, но и получить большую власть непосредственно от Путина. Выполняя “грязную работу” для Кремля в странах Африки, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке, получая контроль над месторождениями природных ископаемых, он заслужил всецелое доверие диктатора. С другой стороны, едва ли понадобятся пальцы второй руки, чтобы пересчитать сторонников Пригожина среди высокопоставленных российских чиновников и силовиков», — рассказывают политологи.В открытых источниках информации сообщается, что против хозяина ЧВК «Вагнер» настроены все официальные силовые структуры России. «Эмоциональное видео Пригожина, где он требует боеприпасы у Шойгу и Герасимова, которое за день превратилось в мем, яркое тому подтверждение», - утверждают эксперты в области политологии.В интервью, которое дал Пригожин медиатехнологу Константину Долгову, он настаивает на необходимости кадровых перестановок в верхушке Минобороны, предлагая заментиь Шойгу и Герасимова – Мезенцевым и Суровикиным.



«К слову, эти два маргинала прославились своей жестокостью, за что и получили прозвище “мясника” и “армагедона” соответственно. Но кроме этого, Пригожин симпатизирует им не за какие-то выдающиеся успехи, а за то, что они поставляли ЧВК «Вагнер» необходимое количество боеприпасов и военной техники», - подчеркивают политтехнологи.



В этой ситуации поражает то, насколько глава наемников стал значимой фигурой среди российских элит. «Путин предоставил ему настолько широкие полномочия, что он напрямую, по сути, дискредитирует российскую армию как никто другой и за это никто его не арестовывает, и не сажает в тюрьму. Более того, популярность Пригожина сейчас настолько велика, что некоторые «социологи», проводившие опрос “кого россияне хотели бы видеть следующим президентом” (вариантов ответов не было, люди сами называли фамилии), вывели повара Путина на второе место после Путина», — отмечают политологи.



Отношение Путина к происходящему аналитики объясняют желанием Путина поддержать раскол между элитами. Казалось бы, для президента РФ это прецедент, который мог бы плохо для него закончиться. Но снова стоит напомнить, что между Пригожиным и всем силовым блоком РФ стоит только Путин. И если его не станет, в прямом или переносном смысле, то никакого «Вагнера» не хватит, чтобы защитить его. С другой стороны, для Путина это еще один элемент, который помогает поддерживать раскол среди элит, что, в свою очередь, дает ему уверенность, что никто не сможет организовать коалицию с целью его дальнейшего устранения. И с этой позиции, поиск Пригожиным сторонников, как, например, Мезенцев и Суровикин, играют только на пользу Путину.



В любом случае, дальнейшая судьба главы ЧВК «Вагнер», в том случае, если ему удастся выжить, избежать суда, сохранить при себе наемников и, самое главное, расположение Путина, рано или поздно приведет его в Кремль. В таком случае, Россия, как политическая структура деградирует еще больше, и любая международная связь с таким государственным образованием будет подразумевать серьезные последствия.