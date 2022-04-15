Приднестровье могут вовлечь в войну, мнение экспертов

16:50 15 апреля Киев, Украина

Приднестровье - сепаратистский регион Молдовы. Его легитимность немного выше, чем оккупированные части Донецкой и Луганской областей в 2014 году. В то же время, войска рашистов там базируются достаточно давно и с учетом постепенного ослабевания оккупационных сил, эти силы, в конечном итоге, могут бросить в подкрепление наступлению на Одессу.

Согласно сообщениям из Украины и Великобритании, в Приднестровье вербует солдат для введения их на фронт, что, очевидно, отражает трудности, с которыми столкнулись оккупанты в поисках резервов. Кроме того, украинское военное командование объявило, что будет сбивать любые рашистские самолеты, которые поднимутся из Приднестровья.

Украинские опасения не оказались беспочвенными. Ходили слухи о возможных провокациях оккупантов против Украины из Приднестровья, хотя как приднестровские, так и молдавские официальные лица пытались их опровергнуть.

Между тем, есть три события, которые говорят о том, что Приднестровье сыграет определенную (пока неясную) роль в нападении. Во-первых, сепаратисты Приднестровья потребовали от молдавского правительства немедленно начать переговоры о признания международным сообществом его как независимого государства, чтобы война в Украине не привела к провокациям со стороны Молдовы или использованию против нее украинских сил. Эти требования и претензии, на которых они якобы основаны, конечно, вполне могут быть очередной попыткой рашистов использовать Приднестровье в своих целях - на этот раз не только против Молдовы (чтобы отвести Кишинев от проевропейского курса), но и против Украины. Второй вариант кажется вполне правдоподобным, учитывая, что прорашистский режим в Тирасполе начал говорить о необходимости борьбы с “нацизмом” в Молдове, точно так же, как пропагандисты оккупантов используют этот нарратив в отношении Украины.

Во-вторых, война в Украине уменьшила способность теневых фигур в Приднестровье продолжать торговлю “Восток — Запад” на черном рынке. Одна из фирм, пострадавших больше всего, корпорация «Шериф», кажется, ищет способ обойти это. Благодаря своему контролю над местными СМИ и прямому влиянию на приднестровских политиков, компания продвигает новый подход, который позволит открыть маршруты на юг через Молдову взамен тех, которые она до сих пор использовала на восток, в Украину. Эти усилия, похоже, стоят за новыми переговорами между сепаратистами Приднестровья с официальными лицами в Кишиневе о возможной сделке. Эти ходы тоже могут быть уловкой, но они еще больше раскачивают и без того нестабильную ситуацию.

И, в-третьих, в общих чертах говорится о нескольких возможных вариантах для будущего Приднестровья, явно используя более экспансивные формулировки, чем они использовали в 90-х. По мнению экспертов, сепаратистскую республику могут признать “независимой” либо “принять в состав” агрессора. Результат такого сценария уже виден. Однако Молдова не обладает той силой, что и Украина, а значит, вероятно, не станет сопротивляться. Тем не менее, это даст возможность начать наступление на югозапад и юг нашей страны с еще одного фланга, не вовлекая при этом саму Молдову.

В очередной раз предстает перед глазами ситуация, когда оккупантам необходимо принимать решение на ходу. Назвав войну “спецоперацией” рашисты сами себя обрекли на поражение, так как подготовка к войне – совсем другое, нежели подготовка к реальной спецоперации. Вполне вероятно, что рашистские войска в Приднестровье станут участниками конфликта, однако когда это произойдет – не известно. Кроме того, их общая численность насчитывает около 1,7 тыс. человек, а вооружение на половину просрочено или разворовано. Поставка как живой силы, но, что самое главное, амуниции, рашистам может стоить еще больших потерь, как первого, так и второго при попытке снабжения.