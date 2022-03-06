Причина разоблачения новых российских шпионов в Болгарии

14:14 06 Июнь Киев, Украина

В Болгарии чаще, чем в других европейских странах обнаруживают российских шпионов. Последний случай в этом году обнаружил целую группу состоящую минимум из 6 человек, которые были завербованы российскими агентами.

Как известно, за последние полтора года в Болгарии было обнаружено 12 шпионов. Все они работали на Россию. 6 из них являлись россиянами, работающими в посольстве РФ. Еще 5 имели болгарское гражданство и занимали высокие должности в правоохранительных и военных структурах. Еще одним человеком была жена лидера шпионской ячейки болгар, которая имела как российский, так и болгарский паспорта.

Разоблачение шпионов в Болгарии говорит о том, что Россия весьма заинтересована в информации, которая может быть получена в этой стране. Вряд ли раскрытие агентов и просьбы болгарского правительства прекратить слежку повлияло на действия России в республике.

В чем же столь явный интерес именно к Болгарии? Известно, что российских шпионов раскрывали и в других странах Европы. В основном ими оказывались граждане России при посольстве РФ. Они вербовали мелких чиновников, офицеров среднего звена, рабочих, связанных с министерством обороны и “добывали” с их помощью необходимую информацию. Однако, количество агентов, а также масштабы шпионских ячеек в тех странах были куда меньше чем в Софии.

Все дело в том, что Болгария, хоть и является членом ЕС и НАТО, по-прежнему относится к России, если не позитивно, то лояльно. Многие военные деятели, политики и даже президент Румен Радев обвиняются в связях с Кремлем. Причиной может быть их рождение и воспитание в то время, когда в стране правила советская власть.

Выходит, что некоторые болгары по-прежнему относятся к России с большим теплом, чем к Западу. Это может служить хорошим плацдармом для совершения военного шпионажа в одной из стран НАТО. И пока приверженцы Кремля в Софии думают, что, выполняя свою роль, стараются на пользу их давнего союзника, Путин, продолжает воспринимать Болгарию как одного из своих сателлитов, который лишь притворяется союзником Запада, чтобы шпионить в пользу России.