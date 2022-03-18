Прибалтика на очереди: интерес российских шпионов и ВВС России

14:12 20 июня Киев, Украина

шпионаже в пользу Вскоре после задержания в Польше Януша Н., в Латвии арестовали человека, который также подозреваетсяРоссии. Кроме этого, над воздушным пространством Эстонии и Литвы были замечены два истребителя ВВС России.



Не успели СМИ обговорить скандал вокруг русских шпионов в Польше, как вдруг оказалось, что в Латвии, 16 июня, был обнаружен очередной агент российских спецслужб. Имя задержанного не называется, однако известно, что это россиянин. Также известно, что его дело связано с депутатом сейма Латвии Янисом Адамсоном из фракции «Согласие», который также подозревается в шпионаже в пользу России.

Яниса Адамсона арестовали 10 июня, в тот же день, что и Януша Н. в Польше. Латвийский депутат не имел доступа к государственной тайне, тем не менее ему разрешалось присутствовать в заседаниях комиссии сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, где он мог получать информацию закрытого характера от других членов правительства. Известно, что до 1991 года, он служил в ВМФ на корабле, где являлся заместителем по политической работе, а позже и командиром корабля. После развала СССР подал рапорт и вернулся в Латвию, где спустя некоторое время стал министром МВД.



В ходе следствия стало известно, что он на протяжении 4 лет передавал информацию в Россию со своего рабочего компьютера. Информация касалась бюджета армии, госзакупок, а также восточных границ.



Нельзя сказать наверняка, однако та информация, которую передавал Адамсон может быть связана с замеченными истребителями ВВС России над воздушным пространством Эстонии и Литвы.



Несмотря на то что оба самолета (Су-35) были боевыми истребителями, они могли проводить разведку или подтверждения информации Адамсона о восточных границах стран Прибалтики.



Неизвестно об истинных целях ВВС РФ, но истребители углубились на 1 километр вглубь Литвы. Власти страны призвали к ответу с объяснениями действий России, а также призвали разобраться в ситуации, чтобы впредь такого не происходило.



В свою очередь, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста. В свою очередь, Эстония также объявила о замеченных истребителях РФ, которые нарушили границы страны во вторник.Эстонии вызвалв делах РФ и передалноту протеста.