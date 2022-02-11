Президентские выборы в США будут зрелищными

21:22 22 Сентябрь Киев, Украина

17 сентября на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США директор ФБР Кристофер Рей заявил о том, что Москва не прекращает попытки повлиять на предвыборный процесс в США путем сеяния раздора и очернения кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена через соцсети и СМИ.

Помимо фиксации негативного влияния в информационной сфере, ФБР заявило о попытках российских хакеров взломать сети компании, сотрудничающей со штабом Байдена.

С учетом успешных информационных операций, проведенных российскими спецслужбами и финансируемых Кремлем в Европе - в Великобритании (в поддержку Brexit), во Франции (радикализация движения «Желтые жилеты»), а также приведение к власти ряда контролируемых и спонсируемых Москвой политических сил («Альтернатива для Германии», «Лига Севера» в Италии, «Национальный фронт» во Франции), американцам нельзя недооценивать Россию.