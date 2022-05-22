Президент Украины выступает за введение углеводородного эмбарго

22:08 22 мая Киев, Украина

Введение шестового пакета санкций, который включает в себя эмбарго на импорт нефти, затягивается. Украина требует скорейшего прекращения поставок углеродов, так как это спонсирует армию противника и способствует дальнейшему обстрелу мирного населения страны. Тем не менее, в ЕС не готовы отказаться от энергоресурсов РФ в ближайшие дни и даже месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно выступает за введение эмбарго на импорт нефти агрессора в Евросоюз: “Сейчас в приоритете нефтяное эмбарго. Как бы ни старалась Москва сорвать это решение”. Его советник по экономическим вопросам Олег Устенко также призвал запрету импорта энергоресурсов: “Россия получает 1 млрд долларов в день за экспорт энергоресурсов. Вы можете себе представить, сколько ракет, оружия и бомб они могут закупить за полгода до полного введения эмбарго”.

Тем не менее, существует оппозиция даже инициативе ЕС ввести отсроченное поэтапное эмбарго, которое исключит сырую нефть противника через шесть месяцев и нефтепродукты к концу года. Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия либо категорически против этой политики, либо требуют особых условий. Сама Венгрия потребляет менее 5% всей нефти страны-агрессора, ежегодно импортируемой ЕС, хотя венгерская «MOL», кроме того, является мажоритарным владельцем крупной словацкой топливной компании «Slovnaft». При этом в 2021 году более 75% нефтяных масел, импортируемых Болгарией, Словакией, Венгрией и Финляндией, приходилось на РФ. Будапешт утверждает, что ему потребуется 500-550 млн евро в качестве компенсации затрат на перестройку венгерских нефтеперерабатывающих заводов, которые в настоящее время настроены на переработку российских смесей сырой нефти и дополнительные 200 миллионов евро инвестиций потребуются для расширения нефтепровода «Adria», который проходит через Хорватию. С другой стороны, Германия, которая получает 10 - 20 (%) от общего объема сырой нефти и 25 - 50 (%) нефтяных масел, ежегодно импортируемых ЕС, согласно официальным заявлениям, планирует прекратить поставки из страны-агрессора к концу года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общеблоковом запрете.

Аналитики подчеркивают, что только в феврале 2022 года Россия отправила половину своего общего экспорта нефти в ЕС.

“Отказ от российской нефти вызовет катастрофические последствия для мирового рынка”, - высказался вице-премьер оккупантов Александр Новак.

После начала полномасштабного вторжения, агрессор добился того, чтобы индийские и некоторые другие азиатские компании, начали скупать нефть Кремля по спекулятивным ценам. Но черное золото из РФ составляет лишь небольшую часть от общего объема импорта Индии из-за высоких затрат на транзит. По имеющимся данным, из общего объема импорта сырой нефти в 175,9 млн тонн в 2022 году только 0,419 млн тонн поступило из РФ. Тем не менее, по данным Международного энергетического агентства, благодаря положительной ценовой динамике Кремль зарабатывал около 20 млрд долларов в месяц на протяжении 2022 года от продажи нефти и нефтепродуктов, что составляет около 8 миллионов баррелей в день.

По оценкам западных аналитиков, агрессор тратит примерно 1 млрд долларов в день на войну против Украины, подкрепляя аргумент о том, что отрезание РФ от нефтяных доходов лишит их военную машину финансовых ресурсов. Однако российский экономист Владислав Иноземцев несогласен с этой точкой зрения, утверждая, что Путин не понимает экономических аргументов. Даже если запретить продавать углеводороды, Россия, скорее всего, соберет деньги внутри страны или “затянет пояса” население, чтобы финансировать свои вооруженные силы, сказал Иноземцев французскому новостному агентству «RFI». Он рекомендовал Западу вместо нефтяного эмбарго сосредоточить внимание на запрете экспорта товаров, необходимых России для поддержания своих военных действий.