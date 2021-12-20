Премия в $1 млн: выделена Грете Тунберг португальским фондом

07:48 21 Июль Киев, Украина

Грета Тунберг, активистка, выступающая за защиту планеты от негативного влияния человечества, получила $1 млн долларов США от крупного португальского фонда в качестве денежной премии.

"Для меня большая честь получить премию Гюльбенкяна. Мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации и мой фонд как можно скорее передаст полученные деньги в размере 1 миллиона евро на поддержку организаций и проектов, которые борются за устойчивый мир, защищают природу и людей, уже столкнувшихся с худшими последствиями экологического кризиса. Особенно тех, кто действует на глобальном Юге", - написала Тунберг в своем Twitter.

17-летняя активистка удостоилась премии за активную борьбу экологическим кризисом и изменениями климата.

"Мы начнем с выделения 100 тысяч евро на кампанию SOS Amazonia, проводимую Fridays For Future Brazil с целью борьбы с COVID-19 в бассейне Амазонки. А также 100 тысяч будет выделено фонду Stop Ecocide, который делает работу по приравниванию экоцида к международной преступности", - добавила она.

Напомним! Журнал Time в прошлом году признал Тунберг "человеком года".

В 2018 году в свои 15 лет, она стала инициатором глобальных акций протеста "Школьная забастовка за климат". Каждую пятницу она, вместо посещения уроков, приходила в здание парламента Швеции с плакатом и требовала от политиков обратить внимание на проблемы изменений климата. Вскоре её примеру последовали и многие другие школьники во многих странах мира.