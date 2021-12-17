Предвыборные программы кандидатов на пост президента Польши

В программах кандидатов есть обещания, близкие и украинскому избирателю. Оба кандидата обещали провести судебную реформу, сохранять и создавать новые рабочие места. В сфере социальной политики Дуда обещал систематическое повышение зарплат и пенсий, повышение выплат по безработице, а Тшасковский – ввести программу «Работа для молодежи», обеспечить равные возможности для женщин и мужчин на рынке труда.

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В сфере медицины Дуда обещал поддерживать существующие социальные программы и финансировать фонд лечения рака и редких заболеваний. У Тшасковского обещания были более разнообразными, например, развивать бесплатную программу оплодотворения in vitro, ввести бесплатные пакеты медпомощи для беременных. Кроме того, Тшасковский обещал повысить зарплаты медикам и увеличить расходы на здравоохранение, все почти как в Украине.