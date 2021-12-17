Предвыборные программы кандидатов на пост президента Польши

Политические эксперты спрогнозировали равные шансы на победу для Дуды и Тшасковского. В итоге победил Дуда с отрывом лишь в 2%. Мы проанализировали предвыборные программы двух кандидатов, в некоторых сферах они очень схожи, а в некоторых кардинально отличаются.
В чем взгляды Дуды и Тшасковского совсем не сошлись – это в вопросе ЛГБТ. Перед выборами президент Польши жестко прошелся по этой теме и назвал пропаганду прав ЛГБТ «идеологией более разрушительной, чем коммунизм». Он также подписал «Семейную хартию» предвыборных предложений, в которых есть обещание запретить однополым парам вступать в брак или усыновлять детей. Тшасковский, наоборот, подписал декларацию в поддержку сообщества ЛГБТ. Также оппозиционный кандидат выступал за поддержку вето на усиление закона об абортах.
В программах кандидатов есть обещания, близкие и украинскому избирателю. Оба кандидата обещали провести судебную реформу, сохранять и создавать новые рабочие места. В сфере социальной политики Дуда обещал систематическое повышение зарплат и пенсий, повышение выплат по безработице, а Тшасковский – ввести программу «Работа для молодежи», обеспечить равные возможности для женщин и мужчин на рынке труда.
Изображение большого размера (откроется в новом окне)
В сфере медицины Дуда обещал поддерживать существующие социальные программы и финансировать фонд лечения рака и редких заболеваний. У Тшасковского обещания были более разнообразными, например, развивать бесплатную программу оплодотворения in vitro, ввести бесплатные пакеты медпомощи для беременных. Кроме того, Тшасковский обещал повысить зарплаты медикам и увеличить расходы на здравоохранение, все почти как в Украине.
Кстати, «народовластие» обещают не только украинские политики. Тшасковский в программе предлагал подписывать только те законы, по которым были консультации в Совете социального диалога. Также он обещал, что гражданские законопроекты будут передаваться в Сейм в течение 30 дней после подачи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии