22:30 01 Февраль Киев, Украина

26 января в Париже состоялась встреча советников глав государств Нормандской четверки . Саммит показал, что Россия, наконец, готова начать работать в данном формате, что , безусловно, открывает возможности, которые позволят прекратить войну.



Встреча в «Нормандском формате» состоялась на фоне масштабного наращивания российской военной мощи вблизи Украины. Российская, немецкая и французская стороны, по-видимому, отвергли попытки Украины внести этот вопрос в повестку дня парижской встречи.

Киеву пришлось согласиться с их доводом о том, что перемещение российских войск вокруг Украины является предметом продолжающегося противостояния между Кремлем и США, а также между РФ и НАТО, тогда как «Нормандский формат» занимается только урегулированием конфликта в Донбассе, Россия, в частности, считает, что “ эти две ситуации не связаны друг с другом ” .



Встреча , продолжавшаяся восемь с половиной часов, и ознаменовала собой, своего рода, прорыв, поскольку все стороны, впервые с 2015 года, публично признали: четыре стороны существенно отличаются друг от друга в своих соответствующих толкованиях «Минских договоренностей »; различные толкования должны быть признаны как таковые, чтобы их можно было рассматривать и разрешать, если это возможно; стороны снова встретятся через две недели в Берлине с целью выработки общего толкования «Минских договоренностей » для ускорения политического урегулирования.

Короткая «декларация советников», выпущенная Елисейским дворцом, едва ли отражает этот потенциальный прорыв. Однако это подтвердили представители президентов России и Украины Дмитрий Козак и Андрей Ермак соответственно на своих отдельных брифингах после встречи.



Козак говорил о прорыве со смесью разочарования, признавая, что Россия не смогла навязать Украине свою версию «Минских договоренностей » спустя семь лет и новой надежды ожидая, что на встрече в Берлине Россия все же добьется своего.

“ инвентаризации того, где мы находимся с точки зрения выполнения «Минских соглашений». Он отметил, что Украина будет выполнять «Минские соглашения» только в интересах Украины и только в соответствии с международным правом ” . Во-вторых, Киев хотел “ безоговорочного прекращения огня в Донбассе, независимо от каких-либо разногласий по поводу толкования «Минских соглашений»”. И, в-третьих, Ермак стремился убедить остальных участников в ближайшее время провести нормандский саммит на уровне глав государств. Все эти пункты, так или иначе, были поддержаны всеми сторонами, включая Россию.



Президент Владимир Зеленский и правительство Украины пытались пересмотреть «Минские договоренности » после саммита в Нормандии в декабре 2019 года и принять их лишь после того , как они будут соответствовать интересам Украины, поскольку нынешние условия документа нарушают как международное право, так и лишают Украину ее суверенитета. На этой встрече Кремль впервые намекнул через Козака, что может обсуждать различные интерпретации. Казалось бы, это успех Киева при условии подтверждения позиции РФ на следующей нормандской встрече. Украинская сторона подошла к этой встрече с тремя приоритетными целями. Сначала Ермак стремился пересмотреть Россией «Минские соглашения». Украина , по словам главы офиса президента, нуждается винвентаризации того, где мы находимся с точки зрения выполнения «Минских соглашений». Он отметил, что Украина будет выполнять «Минские соглашения» только в интересах Украины и только в соответствии с международным правом. Во-вторых, Киев хотелбезоговорочного прекращения огня в Донбассе, независимо от каких-либо разногласий по поводу толкования «Минских соглашений»”. И, в-третьих, Ермак стремился убедить остальных участников в ближайшее время провести нормандский саммит на уровне глав государств. Все эти пункты, так или иначе, были поддержаны всеми сторонами, включая Россию.и принятьлишь после, какбудут соответствовать интересам Украины, поскольку нынешние условия документа нарушают как международное право, так и лишают Украинусуверенитета. На этой встрече Кремль впервые намекнул через Козака, что может обсуждать различные интерпретации. Казалось бы, это успех Киева при условии подтверждения позиции РФ на следующей нормандской встрече.

Заявление советников из Елисейского дворца включает в себя желание Киева “ безоговорочно соблюдать режим прекращения огня независимо от разногласий по поводу выполнения Минских соглашений ” . При этом члены «Нормандского формата» фактически признают наличие таких разногласий, потенциально узаконивая их, что является успехом Украины.

Однако заявления советников связывают прекращение огня с соблюдением военного соглашения от июля 2020 года между Киевом и российскими марионетками во главе администраций в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона вскоре отказалась от этого соглашения, которое Козак хочет восстановить.