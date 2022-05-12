Правлению Путина пришел конец

20:55 10 декабря Киев, Украина





С каждым годом Владимир Владимирович становится менее популярным с точки зрения народа в качестве единого правителя. На данный момент его поддерживают приближенные и наблюдающие за его действиями лишь по федеральным каналам.



Во время переизбрания на второй срок Путин уже терял рейтинг до катастрофического. Однако благодаря ряду хорошо спланированных терактов при помощи спецслужб, сумел аргументировать вторжение в Чечню и за счет внешней политики, “борьбе с терроризмом” смог реабилитироваться. Следующие выборы в Росси должны пройти в 2024 году. По словам действующего президента РФ, он не намерен баллотироваться на пост президента еще раз. Однако, как показывает практика, его словам нельзя верить. Все же рейтинг Путина стремительно падает и только за год опустился более чем на 30 пунктов.С каждым годом Владимир Владимирович становится менее популярным с точки зрения народа в качестве единого правителя. На данный момент его поддерживают приближенные и наблюдающие за его действиями лишь по федеральным каналам.Во время переизбрания на второй срок Путин уже терял рейтинг до катастрофического. Однако благодаря ряду хорошо спланированных терактов при помощи спецслужб, сумел аргументировать вторжение в Чечню и за счет внешней политики, “борьбе с терроризмом” смог реабилитироваться.



Россиян не устраивает, что Путин выделяет финансовую помощь На данный момент дела обстоят гораздо хуже. Люди перестали верить в то, что россиянам угрожают в других странах и их необходимо спасать. И о том, что Россию осуждает весь цивилизованный мир за агрессию против мирных жителей других стран знает каждый, кто имеет доступ в интернет.Россиян не устраивает, что Путин выделяет финансовую помощь Лукашенко , в то время, как простые государственные работники получают минимальную заработную плату. Они надеются, что президент обратит на них внимание не только во время пресс конференций но и в реальном времени.

Огромные финансы тратятся на дотации оккупированного Крыма и войну на территории Луганска и Донецка. Из-за такой внешней политики людям подняли налоги и цены на продукты потребления вцелом.



Фальсификация выборов в странах ближнего и дальнего зарубежья не проходит так гладко как раньше. Теперь народ из стран бывшего соцлагеря понимает, что Россия не такая уж свободная и хорошая страна. Никто из нового поколения не хочет интеграции ней. Из-за этого возникают протесты и свержения постсоветских правителей. Уходит еще больше средств из госбюджета РФ который необходимо пополнять из карманов простых граждан, ведь международные санкции не дают свободно экспортировать товар.

Эти факторы показывают на сколько устарела внешняя политика Путина. Постоянно провоцируя войны, меняя одних правителей на других, расширяя границы государства путем убийства людей, президент РФ забыл о своем народе и не намерен вспоминать до очередных выборов. Это роковая ошибка, которая будет стоить ему президентского кресла в будущем. По заключениям аналитиков, если Путин будет баллотироваться на еще один срок и победит, Россию ждет Белорусский, а может и Украинский сценарий.