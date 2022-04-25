Потеря контроля России на ближнем зарубежье

18:10 25 ноября Киев, Украина

После кровопролитной, шестинедельной войны за район Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией наконец был заключен мир. 10 ноября 2020 года прошли переговоры в Москве о прекращении огня и подписании трехстороннего договора, где Россия выступила в качестве гаранта соблюдения договоренностей.

После подписания договора о передаче Азербайджану отвоеванных территорий в Карабахе, армяне устроили протесты. Это произошло всего через несколько часов после прекращения огня. Народ утверждает, что Пашинян изначально разыграл войну по Азербайджо-турецкому сценарию и требуют его отставки. В свою очередь это подтверждает тот факт, что у способностей России контролировать все постсоветские страны есть свои пределы. Теперь любое место на карте ближнего или дальнего зарубежья может стать настоящим испытанием для Путина.

Только за этот год можно проследить яркий пример потери хватки Кремля над территориями своих союзников. Непрекращающиеся протесты в Беларуси, участники которых требуют отставки диктатора Лукашенко, политический кризис в Киргизстане, после проведения очередных парламентских выборов и конечно же военное противостояние между Арменией и Азербайджаном.

Путин старается показать себя на международной арене со стороны сильного игрока, используя примитивные методы прошлого века – шпионаж, вмешательство в выборы других стран, убийство политических конкурентов, провоцирование военных конфликтов и т.д. В это же время, он так увлекся игрой в мире, что забыл о своих ближайших соседях, где его хватка ослабла и теперь не только западные страны но и восточные составляют конкуренцию на доминирование в постсоветском пространстве. Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги, сказал, что на самом деле, Россия уже достаточно давно не является абсолютным доминатором, в какой бы то ни было стране бывшего СССР. События этого года – яркое тому подтверждение.

В связи с подобным послабление хватки Кремля в ближнем зарубежье, Путин может жестко поплатиться за проявленную слабость и безразличие. Его бесконечные обещания россиянам, что все будет хорошо и все будут жить в достатке уже порядком надоели. Протесты в Беларуси и Киргизстане могут показать народу России, что пора действовать и им. Отравление Навального, а именно отсутствие возбужденного уголовного дела и официального расследования, могут послужить сильнейшим триггером для народных протестов в России, требующих отставки Путина.