Посольство КНР в США могут взорвать

23:05 22 Июль Киев, Украина

В дипмиссии Китая в США заявили об угрозах убийства и взрыва в посольстве. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин опубликовала эту информацию на своей страничке в Twitter-аккаунте.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила об угрозах взрыва и убийства в посольстве республики в США. Об этом она написала в своем

По словам представителя, угрозы поступили в адрес посольства в результате «клеветы и ненависти, раздуваемой США». «В то время как китайские дипломаты продвигают взаимопонимание и дружбу, американское посольство в Китае публично нападает на китайскую политическую систему», — подчеркнула она.

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. До этого Госдеп обвинил Китай в спонсировании хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против COVID-19. Обвинения в шпионаже были предъявлены двум гражданам КНР.

В Пекине назвали принятое решение политической ошибкой. Также стало известно, что в качестве ответа Китай рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане.