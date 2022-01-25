Последствия выступлений «диссидентов» в России

21:06 09 Сентябрь Киев, Украина

Инакомыслящим, оппозиционерам и неугодным политическим либо другим деятелем в России быть опасно для жизни.

Так, например, в Хабаровске жители провели уже более 50 акций в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который стал «неугоден» Кремлю и был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине двухтысячных годов.

Акциями протеста Хабаровск поддержали жители таких крупных городов, как Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Сахалин, Челябинск, Ижевск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие.

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где подобные несанкционированные «сборища» зачищаются за полчаса, Хабаровск, с учетом отдалённости региона и специфики наличия клановых противовесов практически во всех сферах, утихомирить не удается! Ведь даже кремлевские политтехнологи не берутся прогнозировать, к чему приведет силовой разгон хабаровский протестов. Более того, Кремль неуверен в «верности» хабаровских представителей «правоохранительных органов», которые вполне могут встать на сторону своих сограждан.

Парадоксально, что под зачистку власти попал банальный рецидивист, заслуживающий тюрьмы, но ставший символом российского гражданского протеста…

Кадровые решения Москвы

С учетом сложившегося общественного кризиса, Москва совершает все более глупые кадровые шаги. Так, сначала Москва направляет в «волнующийся» город инициатора ареста Фургала - Юрия Трутнева, а затем - начавшего исполнение своих обязанностей с оскорбления хабаровчан Михаила Дегтярёва. Просчет? Глупая кадровая политика? Или что-то еще?

Подобное непонимание региональной специфики Кремлю может дорого обойтись! Ведь уже невооруженным взглядом по протестной символике видно, что в Хабаровске веет «сепаратизмом»: на акциях нет ни одного человека с флагом РФ, зато много протестующих с флагами Хабаровского края.

Успешные спецоперации

Анализ социально-экономической ситуации в РФ и нарастание протестного потенциала, в том числе регионального, свидетельствуют о колоссальном беспрецедентном падении рейтинга Путина, что очень расстраивает последнего. Путин, не привыкший к честной конкуренции, зачастую использует старые кгбэшные методы, а именно: «секретные» спецоперации по ликвидации оппозиционеров, которые ввиду падения уровня профессионализма и подготовки российских спецслужб становятся достоянием общества.

Так, одной из последних «успешных» операций является отравление оппозиционера А.Навального, в организме которого по официальным заявлениям Берлина обнаружены следы яда, схожего по своему составу с уже известным «Новичком», который был разработан в лаборатории ГУ ГШ ВС РФ.

Стоит отметить, что известная пропагандистка и «сливной бачок Кремля при международных скандалах» Маргарита Симоньян заявила, что в отравлении Алексея Навального виновен Михаил Ходорковский, хотя ранее заявляла, что у Навального «запущенная форма гипогликемии».

Получается, что отравление проекта ФСБ — Алексея Навального - в эфире государственного ТВ вменяют проекту ГУ ГШ ВС РФ – Михаилу Ходорковскому. Судя по всему, между ГУ ГШ ВС РФ и ФСБ РФ обостряется конфронтация, сопровождаемая взаимными сливами и вытеснением из традиционных зон влияния, что может в дальнейшем привести к перекраиванию зон влияния вплоть до полной смены современной карты России.

Помимо демонстрации межведомственной конфронтации, отравление Навального дискредитировало Путина на международной арене, создало предпосылку для расширения антироссийских санкций и в очередной раз вызвало волну всемирного возмущения ввиду того, что Россия – страна-агрессор.