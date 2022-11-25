Последствия освобождения Херсона, мнение экспертов

16:27 24 ноября Киев, Украина

Освобождение Херсона украинскими войсками 11 ноября было и предсказуемым, и неожиданным. Последствия вывода российских войск с этого направления имеют как стратегическую важность, так и психологическую, и политическую.

Очередная победа над врагом и вывод российских войск из Херсона, единственного областного центра, который оккупантам удалось захватить с 24 февраля, очень важна в стратегическом плане. Группировка российских войск, выведенная из Херсона, настолько деградирована и деморализована, что ее нельзя использовать для усиления истощенного наступления на Бахмут. Между тем, высоко мотивированные украинские подразделения могут быть быстро передислоцированы для сохранения импульса прорыва многочисленных слабых мест в оборонительных линиях агрессора.

Довольно необычное публичное заявление о намерении уйти с укрепленных позиций вокруг Херсона, должно было стать очередным “жестом доброй воли” и послужить первым шагом Кремля, чтобы приостановить боевые действия и получить возможность усилить свои позиции. Однако Путин вновь ошибся, ведь не только для Киева, но и для всех украинцев освобождение Херсона лишь укрепило решимость продолжать наступление для полной деоккупации всех украинских территорий. Все прекрасно понимают, что России нужна пауза для восстановления разбитых батальонов и превращения мобилизованных в нечто, напоминающее боевые части, но Киев не намерен давать противнику такой паузы.

Для украинского руководства также совершенно ясно, что гипотетическое прекращение огня не приведет к предметным мирным переговорам, поскольку, заявив об аннексии четырех украинских областей, Путин фактически сжег все мосты к дипломатическому окончанию войны. В тоже время, аннексированные области считались в России частью ее территорий. Потеря Освобождение Херсона показало, что это не так. Более того, Путин ничего не сделал, чтобы защитить, как выражаются в пропагандисты, “свой народ” и теперь границы РФ, фактически, размыты.

Усилился и внутренний раскол в России. Пропагандисты намеренно стали приуменьшать потерю Херсона, что логично. Блогеры и военкоры, которые так самоотверженно клеймили все военное руководство РФ за поражение в Харьковской области, начали восхвалять Суровикина за отвод войск. Отстраненный Лапин, против которого вели свою анти-кампанию Пригожин и Кадыров, в случае сдачи Херсона мог и вовсе оказаться за решеткой. Но более примечательны метаморфозы среди идеологов «русского мира». Фашист, русист и, как его называет Путин, “наш философ” Александр Дугин раскритиковал диктатора, намекнув, что в случае последующих неудач Путин будет убит.

Не сумев сместить вектор раздраженности российского общества и части пропагандистов от потери Херсона, Кремль заговорил о переговорах, чтобы взять паузу, тем самым, получить время для стабилизации внутренней обстановки в России и на полях сражения в Украине. Очень важно не давать эту паузу Кремлю, ведь реалии показывают, что ВСУ продолжают наступление и в скором времени добьются очередных успехов. Поражение агрессора все ближе и все очевидней и деоккупация Херсона демонстрирует, насколько болезненно воспринимается Россией потеря того, что она объявила “своим”.