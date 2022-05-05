21:17 04 августа Киев, Украина

Так называемые власти Крыма, а также политики в Кремле утверждали, что благодаря прошедшим дождям в конце июня, начале июля, водный кризис на полуострове был частично решен. Некоторые водохранилища и вправду были заполнены дождевой водой до предельного уровня. Однако селевые потоки с гор и стоки с северных районов Крыма привели к загрязнению воды.

Как стало известно 3 августа, в Феодосии произошла вспышка ротавирусной инфекции. Больницы переполнены, врачи не справляются. Высокую температуру часто трудно сбить. Среди пострадавших как взрослые, так и дети.

Причиной возникновения ротовируса, может являться в том числе, грязная вода или еда. Эксперты считают, что всему виной попавшая в водопровод неочищенная дождевая вода, а также сам водопровод, который уже давно находится в аварийном состоянии.

Несмотря на предупреждения экспертов о загрязненности воды, в Кремле решили не останавливать туристический поток в Крым.

Об опасных инфекциях, попавших в водоснабжение, предупреждали еще в конце июня, после первых выпавших дождей. Однако заражения можно было избежать.

О том, что трубопровод Феодосии, Симферополя, Севастополя, а также других городов Крыма находится в критическом состоянии и должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки, говорили еще до начала летнего сезона. Однако деньги на его ремонт выделили только сейчас.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении 2,3 млрд рублей на реставрацию систем водопровода в Симферополе, а также тоннельного водовода на ЮБК. Однако для нейтрализации инфекции в воде этого недостаточно. Также непонятно что делать другим городам Крыма. Впрочем, до них очередь дойдет нескоро, если, конечно, в каком-то из городов не вспыхнет новый очаг эпидемии.

Несмотря на опасную эпидемиологическую ситуацию, в Кремле не прекращают пускать туристов в Крым. Российские туристы расходуют драгоценные запасы воды, необходимые крымчанам на будущее. Ведь как показала практика, дожди являются весьма опасным средством для пополнения запасов воды, а другой источник водообеспечения российские власти найти не в состоянии.