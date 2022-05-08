Последняя версия законопроекта по реформе СБУ - угроза будущей эффективности спецслужбы

14:01 04 декабря Киев, Украина

Известный журналист и политический аналитик из Брюсселя Игорь Плинер (Igor Pliner) в рейтинговом европейском СМИ «The Brussels Times» опубликовал материал относительно того, что после заключения с помощью России мирного соглашения в Нагорном Карабахе, которое перекроило карту Южного Кавказа, напряженность остается высокой.

Поскольку местное население испытывает противоречивую смесь благодарности, недоверия и страха, соглашение является значительной победой для России: Москва не только успешно зарекомендовала себя как гарант безопасности в странах ближнего зарубежья ЕС и увеличила присутствие своих войск, но и выставила в плохом свете ЕС в регионе.

Конфликт подтвердил тот факт, что почти исключительное внимание Брюсселя к дипломатии и экономическим последствиям неэффективно против экспансионистской России в восточном соседстве, политическая среда которого является более милитаризированным, чем когда-либо. Однако ЕС не единственный, кто должен заниматься последствиями демонстрации силы Россией. Над Украиной также нависнет угроза из-за недавних событий - ее суверенитет уже нарушен, она опасается за свою национальную безопасность - и не будет уверена в действенной реакции ЕС.

В Украине уже все иначе

Украина «застряла» в территориальном конфликте с Москвой с 2014 года, поэтому сравнение между Нагорным Карабахом и «гибридной войной» на украинском Донбассе было актуальным еще до недавнего мирного урегулирования. Независимо от того, действующими лицами на местах выступают национальные армии, как в Нагорном Карабахе, или этнически разделенные граждане той же страны, как на Донбассе, результат, кажется, всегда одинаков: усиленный контроль России и прибытие на место событий «маленьких зеленых человечков».

Неудивительно, что исход войны в Нагорном Карабахе добавил и без того огромной острой необходимости Киеву улучшить свою национальную безопасность. Президент Украины Владимир Зеленский давно отмечал необходимость реформирования сектора безопасности страны, в частности отечественной спецслужбы (СБУ), с целью конкурировать с мощными спецслужбами России, пытаясь защитить страну от дальнейших враждебных посягательств.

К сожалению, это легче сказать, чем сделать, поскольку усилия Зеленского неоднократно встречали ожесточенное сопротивление со стороны заинтересованных сторон, прежде всего олигархов с российскими связями, а также организованной преступности. Мощная коалиция игроков, стремящихся защитить статус-кво, сформировалась почти сразу после того, как Зеленский стал президентом. И она достигла определенных успехов, отсрочив некоторые из его долгожданных институциональных реформ. Этот процесс очень наглядный именно в ситуации с законопроектом о реформе СБУ.

Частные интересы против реформы СБУ

Реформа должна прежде всего укрепить Службу, но ее нынешний формат является лишь тенью того, с какого процесс стартовал. Председатель СБУ Иван Баканов надеялся «сделать службу мощной, институционально способной и современной», наращивая ее возможности «не только противостоять современным вызовам и угрозам безопасности, но и в сотрудничестве с представителями сектора национальной безопасности и обороны восстановить суверенитет и территориальную целостность страны».

Вместо этого «законодательные манипуляции», обнаруженные Бакановым, пока угрожают сделать СБУ неэффективной в борьбе с организованной преступностью, «которую иностранные спецслужбы используют для разведки и подрывной деятельности против Украины. Это финансирование терроризма и сепаратизма, а также коррупционное проникновение агентов в государственные учреждения». По словам главы СБУ, Службе удалось разоблачить более 120 организованных преступных группировок за последние два года, некоторые из которых использовались российскими спецслужбами.

Но наибольшее беспокойство у Баканова вызывает то, что действующий проект запретит СБУ расследовать экономические преступления и коррупцию, тем самым оставляя Украину уязвимой для российской гибридной войны. Более того, законопроектом предлагается радикально уменьшить количество сотрудников СБУ на десять тысяч в течение следующих трех лет до 17 тыс., что по сравнению с более 200 тыс. сотрудников ФСБ России и КГБ Беларуси, вызывает дополнительные вопросы относительно будущей эффективности СБУ.

Не стоять, сложив руки

Что-то не так, заметили и представители НАТО, когда глава представительства НАТО в Украине поставил под сомнение соответствие законопроекта «евроатлантическим нормам, принципам и лучшим практикам». Наблюдения, высказанные дипломатическим языком, были основательными и является сигналом, что реформы в Украине находятся под пристальным контролем за рубежом. Но в своей меткости комментарий, безусловно, был направлен как на Брюссель и Вашингтон, так и на Киев.

В конце концов, международные наблюдатели и украинцы-реформаторы прекрасно осознают, что большая часть первоначального прогресса, достигнутого после протестов на Евромайдане, уязвима к быстрым изменениям - даже в большей степени без наличия надежной функционирующей инфраструктуры национальной безопасности.

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы трансатлантическое сообщество, и особенно Европейский Союз, усиливали поддержку Украины и усилий правительства по реформам. Если этого не сделать и повторить ошибки, допущенные в Нагорном Карабахе, это станет болезненным ударом для ЕС и НАТО, учитывая стратегическое расположение Украины, как жизненно важного партнера по безопасности в Восточной Европе.