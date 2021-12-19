Порошенко поздравил Путина: заявление Верещук

В сети продолжают обсуждать скандал между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук. Как известно, последняя заявила, что экс-президента Украины в том, что он в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации Донбасса поздравил главу РФ Владимира Путина с Днем России.

Перепалка произошла в эфире одной из телепрограмм..

Порошенко потребовал доказательств, но объективно опровергнуть данный факт не смог.

На сайте Кремля в числе сообщений о поздравлениях, присланных Путину в 2014 году, легко найти сведения о полученных Российским президентом поздравленьях от Петра Порошенко.