Порошенко поздравил Путина: заявление Верещук

12:06 07 Июль Киев, Украина

В сети продолжают обсуждать скандал между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук. Как известно, последняя заявила, что экс-президента Украины в том, что он в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации Донбасса поздравил главу РФ Владимира Путина с Днем России.

Перепалка произошла в эфире одной из телепрограмм..

Фото: Сообщение СМИ о поздравлении Путина Петром Порошенко

Порошенко потребовал доказательств, но объективно опровергнуть данный факт не смог.

На сайте Кремля в числе сообщений о поздравлениях, присланных Путину в 2014 году, легко найти сведения о полученных Российским президентом поздравленьях от Петра Порошенко.

 