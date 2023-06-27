«Поражение это победа» или как Россия собирается половчее проиграть

23:34 26 июня Киев, Украина

Российские элиты продолжают уверять свое население, что “без победы над Украиной нет будущего”. Однако образ этой “победы” значительно изменился перед лицом украинского контрнаступления.

Украинские защитники постепенно продвигаются вперед, деоккупируя свои территории. 12 июня Вооруженные силы Украины объявили, что села Благодатное, Нескучное и Макаровка успешно перешли под контроль Украины. На этом фоне один из говорящих ртов пропаганды Симоньян неожиданно предложила “остановить кровопролитие прямо сейчас”, заморозить войну и провести референдумы на “спорных” территориях. “Боброедка” была не единственной, кто пытался подготовить российское общество к переговорам. Еще в феврале 2023 года заместитель начальника управления Росгвардии, в, так называемой, «ДНР» Александр Ходаковский назвал переговоры с Украиной “единственно возможным исходом” войны. Пригожин также завуалированно говорил о необходимости прекращения войны.

Эксперты склонны считать, что подобные рассуждения - не более чем проверка общественного мнения на возможное решение о начале мирных переговоров. А если так, то этот тест провален. Помимо крайне негативной реакции z-общественности уменьшилось число сторонников мирных переговоров даже среди простых россиян. По данным «Левада-центра», в мае 2023 года количество граждан агрессора, выступающих за прекращение конфликта путем переговоров, было несколько меньше, чем сторонников продолжения войны. Со своей стороны, Киев непреклонен в том, что переговоры могут начаться только после полного вывода российских войск с территории Украины, вне зависимости от того, кто там будет на месте президента.

На этом фоне, говорящие усы Кремля Песков заявил, что сейчас “нет предпосылок для переговоров с Украиной”. После этого российские элиты поспешили консолидироваться вокруг идеи о необходимости победы РФ. В связи с этим, несмотря на распространенный нарратив о том, что победа является единственным приемлемым исходом войны, все чаще возникают дискуссии о том, что представляет собой “победа” для оккупантов. Например, якобы “либеральная” часть российской элиты по-прежнему настаивает на диалоге с определенными группами на Западе и явно предпочла бы такой шаг, хотя внешне вынуждена действовать в русле мейнстримной пропаганды.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Россия может стать хранительницей “европейской христианской цивилизации” и поэтому должна поддерживать связи с западными “элитами и социальными группами с традиционными ценностями”. Даже такие элиты вынуждены заявлять, что “без победы в Украине у России не будет отношений с Западом”. На этом настаивает бывший глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, утверждая, что только после “стратегического успеха” в войне, Россия сможет “вести переговоры на приемлемых условиях с единственной дееспособной силой на Западе - США”.

Между тем представители радикально-патриотического крыла предостерегают не только от переговоров с Западом, но даже от “замораживания” войны, утверждая, что это приведет к “краху российской государственности”. Они считают, что в таком случае Россия не будет переводить свою экономику на военные рельсы, а страны Запада “перевооружают украинскую армию, выводят на полную мощность свою оборонку и усиливают экономическое давление на Кремль”. Они полагают, что такая ситуация приведет к неизбежному поражению их государственного образования благодаря “пятой колонне”.

То, какую форму примет российская “победа”, также различается среди элит. Например, “вечно пьяный, вечно молодой” Медведев говорит, что наиболее желательным сценарием был бы раздел Украины, при котором ее западные регионы отошли бы к Евросоюзу, а остальные - к России. Именно этот вариант проспиртованный “экс-президент” назвал “единственным средством избежать Третьей мировой войны”. Религиозные лидеры, возможно, надеясь усилить медведевскую угрозу, заявили, что “без тотальной победы России над Украиной Бог перестанет защищать мир и история человечества подойдет к концу”.

Форма “победы”, предложенная российскими военными аналитиками, выглядит значительно скромнее. Авторы статьи, опубликованной на сайте «Военного обозрения», высказывают мысль о том, что Западу лучше допустить “ограниченную победу” России, чем ее поражение. Ограниченной победой они считают сохранение контроля Кремля над Крымом и Донбассом. При этом авторы утверждают, что фашизма в России не существует - несмотря на путинский культ личности, полицейский аппарат и ведущую роль государства в общественной жизни, - поскольку отсутствует “культ нации”. Они приравнивают Россию к Германии 1918 года и угрожают Западу тем, что в случае поражения России в стране неизбежно воцарится фашизм - на этот раз со всеми его атрибутами.

При всей сомнительности этих аргументов, очевидно, что некоторые российские элиты, в том числе высшие военные чины, хотели бы “заморозить” войну или хотя бы добиться временного перемирия. Однако эта ситуация осложняется не только позициями непримиримых z-патриотов, но и тем, что Украина явно не прекратит наносить удары по РФ, пока не будут освобождены все ее оккупированные территории. Важно отметить, что рейтинги одобрения Путина во многом определяются его имиджем как “главного защитника страны”. Поддерживая этот образ, диктатору необходимо поддерживать в обществе ощущение внешней угрозы, подчеркивая при этом, что он способен ей противостоять. Отсутствие такого сопротивления, даже против мнимой угрозы, уже привело к падению его рейтингов, что вынуждает Кремль продолжать войну даже тогда, когда шансы на победу существуют лишь в головах россиян.