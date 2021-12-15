Помпео прокомментировал гибель военврача на Востоке Украины
23:58 16 Июль Киев, Украина
Во время выступления на брифинге госсекретарь США Майк Помпео рассказал о том, что скорбит о смерти военного медика на территории Донбасса и отметил, что он погиб во имя демократии.
Кроме того, Майк Помпео осудил жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе, а также отметил, что украинцы в войне на Донбассе погибают в борьбе за демократию.
"Я хочу выразить глубокую скорбь Соединенных Штатов из-за сообщения об убийстве украинского военного медика. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жесткой агрессии, возглавляемыми Россией силами на Донбассе, и отдаем дань уважения украинцам, которые были убиты и ранены в борьбе за их демократию", - заявил Помпео.
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