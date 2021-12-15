Помпео прокомментировал гибель военврача на Востоке Украины

23:58 16 Июль Киев, Украина

Во время выступления на брифинге госсекретарь США Майк Помпео рассказал о том, что скорбит о смерти военного медика на территории Донбасса и отметил, что он погиб во имя демократии.

Кроме того, Майк Помпео осудил жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе, а также отметил, что украинцы в войне на Донбассе погибают в борьбе за демократию.