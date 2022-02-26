Помощь Запада: против России и ее руководителей вводят санкции

13:28 26 Февраль Киев, Украина





“ Украина осталась один на один с Россией ” , “ Российская армия не несет потерь ” , “ Сзади украинских военных толкают заградотряды ” , “ Мы освобождаем Украину от неофашистов ” . Кроме этого, ежеминутно создается множество пропагандистских нарративов, чтобы деморализовать украинский народ. Однако в это никто не верит ни в Украине, ни на Западе, нигде, кроме РФ . К сожалению, информация распространяется российскими и пророссийскими ресурсами массовой информации и ей вверят только россияне, которые не один год зомбировались Путиным. Сильнейшие санкции, о которых говорил Запад в случае масштабного вторжения Путина в Украину, постепенно начинают применять. Кроме того, НАТО продолжает поддержку Украины вооружением и экономической помощью Украина осталась один на один с РоссиейРоссийская армия непотерьСзади украинских военных толкают заградотрядыМы освобождаем Украину от неофашистов. Кроме этого, ежеминутномножество пропагандистских нарративов, чтобы деморализовать украинский народ. Однако в это никто не верит ни в Украине, ни на Западе, нигде, кроме. К сожалению, информация распространяется российскими и пророссийскими ресурсами массовойвверят только россияне, которые не один год зомбировались Путиным.

Украина не одна. Ее продолжают поддерживать страны Запада, вводя пакеты санкций, которые разрушают, и продолжать систематично разрушать российскую экономику и значительно усложнят жизнь россиян. Заморожена сертификация «Северного потока-2», введены санкции против 60 компаний вооруженного комплекса, самолетостроительных и кораблестроительных компаний, ракетно-космический центр «Прогресс», производитель самолетов «Су».

В списки попали минобороны РФ, СВР, «Оборонпром», «Рособоронэкспорт», РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Севмаш». Заблокирована работа банков «ВТБ», « ВЭБ » и их дочерние компании, «Альфа-банк», «Открытие». Введены ограничения против всех депутатов Государственной думы РФ, которые голосовали за признание террористических республик. Кроме того , санкции введены против министров агрессора, в том числе Медведева, Шойгу, Колокольцева, Патрушева, Бортникова и других. Личные активы Путина и Лаврова заморожены.

Кроме того , международные спортивные организации перенесли мероприятия с территории РФ на ближайший год, Россия исключена из Совета Европы, ЕС запретил экспорт технологий для нефтяной отрасли, Европа ликвидировала упрощенный процесс получения виз для Россиян. Некоторые страны закрыли воздушное пространство для авиакомпаний противника. Также введены и другие ограничения против агрессора. Список можно продолжать очень долго. ЕС инициировали процедуру отключение от SWIFT, но Венгрия и Кипр по-прежнему блокируют этот процесс.



Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в стране, по данным медиков, в результате нападения российской армии на территорию Украины насчитывается 57 погибших, 169 человек получили ранения.



В ГСЧС Украины сообщили о том, что в жилой дом по ул. Лобановского, 6"а" попала ракета. По предварительным данным, жертв в результате удара по столичной многоэтажке по адресу проспект Лобановского нет, но есть пострадавшие. Люди эвакуированы из полуразрушенного дома.