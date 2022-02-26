Помощь Запада: против России и ее руководителей вводят санкции

Сильнейшие санкции, о которых говорил Запад в случае масштабного вторжения Путина в Украину, постепенно начинают применять. Кроме того, НАТО продолжает поддержку Украины вооружением и экономической помощью.
“Украина осталась один на один с Россией”, “Российская армия не несет потерь”, “Сзади украинских военных толкают заградотряды”, “Мы освобождаем Украину от неофашистов”. Кроме этого, ежеминутно создается множество пропагандистских нарративов, чтобы деморализовать украинский народ. Однако в это никто не верит ни в Украине, ни на Западе, нигде, кроме РФ. К сожалению, информация распространяется российскими и пророссийскими ресурсами массовой информации и ей вверят только россияне, которые не один год зомбировались Путиным.
“Украина осталась один на один с Россией”, “Российская армия не несет потерь”, “Сзади украинских военных толкают заградотряды”, “Мы освобождаем Украину от неофашистов”. Кроме этого, ежеминутно создается множество пропагандистских нарративов, чтобы деморализовать украинский народ. Однако в это никто не верит ни в Украине, ни на Западе, нигде, кроме РФ. К сожалению, информация распространяется российскими и пророссийскими ресурсами массовой информации и ей вверят только россияне, которые не один год зомбировались Путиным.
Украина не одна. Ее продолжают поддерживать страны Запада, вводя пакеты санкций, которые разрушают, и продолжать систематично разрушать российскую экономику и значительно усложнят жизнь россиян. Заморожена сертификация «Северного потока-2», введены санкции против 60 компаний вооруженного комплекса, самолетостроительных и кораблестроительных компаний, ракетно-космический центр «Прогресс», производитель самолетов «Су».
В списки попали минобороны РФ, СВР, «Оборонпром», «Рособоронэкспорт», РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Севмаш». Заблокирована работа банков «ВТБ», «ВЭБ» и их дочерние компании, «Альфа-банк», «Открытие». Введены ограничения против всех депутатов Государственной думы РФ, которые голосовали за признание террористических республик. Кроме того, санкции введены против министров агрессора, в том числе Медведева, Шойгу, Колокольцева, Патрушева, Бортникова и других. Личные активы Путина и Лаврова заморожены.
Кроме того, международные спортивные организации перенесли мероприятия с территории РФ на ближайший год, Россия исключена из Совета Европы, ЕС запретил экспорт технологий для нефтяной отрасли, Европа ликвидировала упрощенный процесс получения виз для Россиян. Некоторые страны закрыли воздушное пространство для авиакомпаний противника. Также введены и другие ограничения против агрессора. Список можно продолжать очень долго. ЕС инициировали процедуру отключение от SWIFT, но Венгрия и Кипр по-прежнему блокируют этот процесс.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в стране, по данным медиков, в результате нападения российской армии на территорию Украины насчитывается 57 погибших, 169 человек получили ранения.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в стране, по данным медиков, в результате нападения российской армии на территорию Украины насчитывается 57 погибших, 169 человек получили ранения.
В ГСЧС Украины сообщили о том, что в жилой дом по ул. Лобановского, 6"а" попала ракета. По предварительным данным, жертв в результате удара по столичной многоэтажке по адресу проспект Лобановского нет, но есть пострадавшие. Люди эвакуированы из полуразрушенного дома.
Многие украинцы в недоумении, почему Запад так медленно действует и почему не направит своих военных, чтобы помочь Украине. Дело в том, что в НАТО и ЕС входит много стран и существует длительная бюрократическая процедура, перед тем, как принять любое решение. Однако сейчас Запад консолидирован и действует в воде санкции очень быстро. Обычно, на решение может уйти недели, если не месяцы. В нынешней ситуации, санкции принимаются в течение суток. Кроме того, введение войск НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны.
Украина не одна. Нам помогает весь цивилизованный мир. Наши воины, силы территориальной обороны, отдельные военные формирования, ВСУ, пограничники, мирные жители, которые вынуждены брать в руки оружие, силы ПВО, артиллеристы едины, как никогда. Мы отражаем атаки на поле боя, в информационном пространстве, в киберпространстве. Пока украинцы уничтожают врага на родине, Запад ведет войну против Путина, его окружения и России как государства на мировой политической арене. Все останавливают врага.
Украина не одна. Нам помогает весь цивилизованный мир. Наши воины, силы территориальной обороны, отдельные военные формирования, ВСУ, пограничники, мирные жители, которые вынуждены брать в руки оружие, силы ПВО, артиллеристы едины, как никогда. Мы отражаем атаки на поле боя, в информационном пространстве, в киберпространстве. Пока украинцы уничтожают врага на родине, Запад ведет войну против Путина, его окружения и России как государства на мировой политической арене. Все останавливают врага.
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