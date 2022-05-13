Получены сведения о применении боевых наркотиков в российской армии

20:29 13 мая Киев, Украина

Российские СМИ активно пишут об обнаруженных на территории нашей страны «боевых наркотиках». В то же время, ни фото, ни видео с "боевыми" не приводится. В частности, на прокремлевском сайте заявили, что нашли "шприцы, колбы, какие-то порошки, препараты, целый производственный маленький комплекс".

Политологи предлагают разобраться в ситуации. Для этого они обращаются к истории, напоминая о постановлении, принятом 22 августа 1941г. Государственным комитетом обороны СССР "О введении водки на снабжение в действующей Красной армии".





Так в мировую историю вошли известные "наркомовские сто грамм", которые подтверждали "мотивационную поощрительную работу" по отношению к собственной армии. Времена миновали, СССР перестал существовать, а на место тоталитарных вождей пришли "официальные правопреемники Союза" в лице путинского режима. Однако изменился ли мотивационный подход уже нынешней российской власти по отношению к "модернизированной и сильнейшей" российской армии?



24 февраля 2022 года цивилизованная Европа столкнулась с величайшим вызовом со времен Второй мировой войны, когда российские войска вторглись в Украину.



Практически все страны мира резко осудили агрессивные деяния РФ и ввели против нее до сих пор не виденные в мировой истории санкции. Однако цивилизованный мир содрогнулся еще больше после того, как стали известны факты массовых убийств гражданского населения в городах Буча, Бородянка, Гостомель и Ирпень Киевской области.

Многие украинские и мировые эксперты-психиатры считают, что человеческое поведение во время войны изменяется из-за определенных эмоциональных и физических перегрузок. “Однако обстоятельства совершения указанных военных преступлений свидетельствуют о чрезмерной, необоснованной жестокости российских военных. При этом, по мнению экспертов, это не связано с переживаниями войны, а наиболее вероятно является следствием употребления наркотических средств”, - сообщают эксперты.



Украинские защитники неоднократно рассказывали о непонятном поведении российских военных, сопровождавшемся их неадекватными действиями.

Например, когда, получив тяжелые (часто несовместимые с жизнью) ранения, российские военные продолжали движение на украинские позиции даже без оружия в руках. По словам свидетелей таких случаев, создавалось впечатление их возможной психической или наркотической зазомбированности.





«Для чего и как данные наркотические вещества попадают российским военным?” - задаются вопросом политологи.

“Еще в 2014 году многие российские и мировые СМИ изучали вопросы наркомании в воинских частях. Были обнаружены редкие логистические нарко-цепи, которые приводили к конечному потребителю – российскому военнослужащему. Также известно о фактах употребления наркотиков боевиками ЧВК "Вагнер", выполнявших "военные миссии" в Ливии, Сирии, Мали и других странах. Учитывая коррумпированность военного руководства и низкий уровень обеспечения армии, можно заключить, что наркозависимость в войсках РФ довольно распространенное явление, - пишут эксперты в этой области.

Данные украинской и британской разведок, полученные из неофициальных источников, указывают на признаки централизованных поставок в ВС РФ специальных медицинских препаратов с целью повышения физического и морального состояния военнослужащих перед боем. Предположительно, препараты раздавались старшинами.

“И сейчас становится совсем понятно для чего готовилось в Эквадоре и огромное количество наркотиков (3,5 тонны кокаина), которое удалось приостановить в эстонском порту Мууга, когда они направлялись в Россию”, - заявляют политологи.

“Тоталитарный режим Путина уже не останавливают ни западные санкции, уничтожающие экономику РФ, ни большие потери на полях боя, которые могут нести репутационные риски его автократии. Он считает, что у РФ не может быть провалов в военных, политических и популистских сферах. Вопросы морального и физического состояния российских войск интересуют его только в контексте времени, которое он отводит на содержание мифической "победы" над Украиной и НАТО”, - приходят к заключению специалисты в области политологии.