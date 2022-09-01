Политологи прокомментировали «дерусификацию» Калининграда

21:05 13 августа Киев, Украина





Калиниград стал частью. СССР по итогам Второй мировой войны. Превратившись из Восточной Пруссии в город, названный в честь одного из активных революционеров и политических деятелей. В Калининград и переселились этнических русские, белорусы и украинцев. С 1991 года, когда распался СССР и Калининград стал эксклавом, отделенным от России Польшей и Литвой, Кремль беспокоили два аспекта: транспортное сообщение с Калининградом и изменение калининградского населения из-за находящихся поблизости демократических стран, которые делают калининградцев менее похожим на своих сограждан на основной территории России. На фоне блокировки транспортного сообщения, “дерусификация” Калининграда является менее заметной, однако не менее важной для Кремля.Калиниград стал частью. СССР по итогам Второй мировой войны. Превратившись из Восточной Пруссии в город, названный в честь одного из активных революционеров и политических деятелей. В Калининград и переселились этнических русские, белорусы и украинцев.

«Тем не менее, даже в советское время жители эксклава считали себя самобытными и после распада СССР часто идентифицировали себя как “кёнигсбергчан”, и не относили себя к обычным русским. Некоторые даже говорили о том, чтобы стать “четвертой балтийской республикой” и создали политическую партию для этого. Такие настроения усиливаются гораздо более частыми визитами калининградского населения в Литву и Польшу, которые одновременно являются членами ЕС и НАТО, чем в Россию, а также предпринятыми ранее калининградскими властями усилиям по развитию туризма, акцентированием на немецком, литовском и польском прошлом», - отмечают аналитики.



Теперь серьезные опасения Кремля стали в отношении литовского влияния. Из-за войны в Украине и недавних шагов Литвы по ограничению потока товаров в эксклав, действия



В конце июля, по настоянию Минюста РФ чиновники закрыли Ассоциацию преподавателей литовского языка в Калининграде, самую известную литовскую группу в регионе, в которую входят более 20 тыс. этнических литовцев. “Причины”, на которые ссылалось министерство, стали проблемы с документацией и отказ от переезда Ассоциации, несмотря на приказ Кремля в январе 2022 года. Ассоциация действует с момента своего основания 1995 года и служит базой для учителей, а также литовских активистов и других лиц, заинтересованных в “укреплении добрососедских отношений между народами России и Литвы”. Ее члены были потрясены решением Кремля, так как они заботятся о своем народе и о Калининграде, и считают, что Ассоциация одинаково хорошо послужила обоим сторонам. Теперь серьезные опасения Кремля стали в отношении литовского влияния. Из-за войны в Украине и недавних шагов Литвы по ограничению потока товаров в эксклав, действия Путина были как жесткими, так и, возможно, опасными, учитывая реакцию Калининградской области, жители, которые до сих пор были лояльны к России. За последние несколько недель российские официальные лица предприняли широкую атаку на литовские учреждения культуры в Калининграде. Это произошло после попытки Вильнюса создать частичную блокаду региона и ограничить литовское влияние на Калининград, который многие литовцы до сих пор называют «Малой Литвой».В конце июля, по настоянию Минюста РФ чиновники закрыли Ассоциацию преподавателей литовского языка в Калининграде, самую известную литовскую группу в регионе, в которую входят более 20 тыс. этнических литовцев. “Причины”, на которые ссылалось министерство, стали проблемы с документацией и отказ от переезда Ассоциации, несмотря на приказ Кремля в январе 2022 года. Ассоциация действует с момента своего основания 1995 года и служит базой для учителей, а также литовских активистов и других лиц, заинтересованных в “укреплении добрососедских отношений между народами России и Литвы”. Ее члены были потрясены решением Кремля, так как они заботятся о своем народе и о Калининграде, и считают, что Ассоциация одинаково хорошо послужила обоим сторонам.

В Калининграде в восторге от этого шага. Максим Макаров, возглавляющий русскую общину в Калининградской области и ранее привлекавший внимание своей борьбой с “германизацией”, считает, что закрытие ассоциации было абсолютно правильным, хотя и запоздалым, поскольку группа финансировалась Вильнюсом и пыталась создать протестное движение против войны в Украине. В своем Telegram-канале Макаров также назвал объединение “ЛГБТ-организацией” и “главной структурой спецслужб Литвы на территории Калининградской области”.

«Ни одно из его обвинений не является правдой, но они относятся к тому типу заявлений, которые опираются на эмоциональную пропаганду Кремля без подтвержденных фактов», - заявили политологи.



За последние несколько недель произошло несколько подобных случаев по “пресечению России сепаратистского литовского движения”. Литовскому детскому ансамблю не разрешили выехать на фестиваль в РФ. Причина — руководители ансамбля “заранее не договорились об этом”, а также потому, что “такая поездка в нынешних условиях была бы рискованной”.



Об этом сообщили чиновники Министерства образования РФ, которые ранее поощряли поездки этого ансамбля в Россию. Также “денацификации” подверглись некоторые литовские памятники.



Непонятно, что дальше могут предпринять областные власти и их союзники в этой кампании по защите «русского мира» в Калининграде. С одной стороны, многочисленные связанные с Литвой сайты и организации в эксклаве легко могут быть заблокированы; с другой - поскольку Литва сняла свои ограничения на транзит, официальные лица в области и в Кремле могут принять решение о прекращении запретов.



«В нынешних условиях последний вариант кажется менее вероятным. Вместо этого в ближайшие дни, скорее всего, искоренение связей с литовцами в Калининграде продолжится. Это показывает, что Кремль боится даже фольклорных групп и опасается, что они могут подорвать русскую идентичность населения и его лояльность Путину»,- заявляют отечественные политологи.