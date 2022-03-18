Польша заявила о шпионах из России

22:02 18 июня Киев, Украина

Шпионы Кремля, в который раз проявили себя. На этот раз под ударом оказалась Польша.

На прошлой неделе стало известно, что силами ABW (Агентство внутренней безопасности) Польши, 31 мая, был задержан гражданин Януш Н., который был обвинен в шпионаже в пользу России.

После задержания Януш не признал своей вины, однако 2 июня, Окружной суд столицы Варшавы постановил арестовать предателя родины и заключить его под стражу на срок до 3 месяцев.

В ходе следственных мероприятий был проведен обыск квартиры обвиняемого. У него были найдены и конфискованы 300 тысяч злотых, а также множественные накопители информации. Точной информации, какие именно файлы находились на флеш-накопителях - нет. Тем не менее известно, что основной задачей Януша было установление контакта с членами правительства Польши, в том числе с политиками из Европарламента.

Он также должен был вести свою деятельность на территории других стран Евросоюза. Политики, контактировавшие с Янушем, в дальнейшем должны были подрывать позицию Польши в ЕС. Как именно российский шпион должен был действовать, в прокуратуре пока не рассказали. Причиной, по которой Януш Н. занимался шпионажем в пользу России – приверженности режиму Российской Федерации.

Стоит отметить, что это не единственный случай задержания российского шпиона в Польше за прошедший месяц.

Все те же сотрудники ABW задержали 43-летнего мужчину. Об этом стало известно 17 мая. По данным следствия, мужчина собирал информацию о военных республики Польша. Информация касалась, в том числе и совместных действий с силами НАТО. В отличие от Януша Н., российский шпион сразу признал свою вину. По решению суда, ему был назначен трехмесячный административный арест.

И в том, и в другом случаях, должности мужчин не называются. Однако можно предположить, что Януш Н. мог быть политиком, а второй шпион, имени которого в AWB не назвали, мог быть связан с вооруженными силами Польши. Также не были названы имена граждан России, которые курировали работу завербованных агентов.

Как и предполагалось, российские шпионы в очередной раз были обнаружены на территории страны Евросоюза. Агентурные сети РФ становятся все слабее, в связи с чем их работа становится менее качественной. В будущем, несомненно, миру предстоит узнать о новых преступлениях Российской Федерации против демократических стран.