Политологи рассказали зачем России нужны мнимые победы

02:26 21 марта Киев, Украина

Неудачные попытки оккупантов захватить крупные украинские города стали позором для “второй армии мира”. Несмотря на очевидный провал, пропагандисты начали создавать инфо-победы, о том, что их армия, якобы взяла под свой контроль наземный коридор между РФ и оккупированным Крымом вдоль побережья Азовского моря, отчего, по словам политиков РФ, они не собираются отказываться даже после окончания боевых действий.

Действительно, для оккупантов этот шаг имеет геополитическую важность сразу по трем причинам. Во-первых, сухопутное соединение с АРК. Во-вторых, возможность возобновить подачу днепровской воды через Северокрымский канал. И, в-третьих, возможность полного контроля над Азовским морем, в связи с чем водоем перестал бы подпадать под нормы международного права.

Поэтому не удивительно, что временно оккупированные населенные пункты и дороги, пропагандисты выдают за выдающуюся победу и восхваляют свою армию, которая, якобы создала этот сухопутный “коридор”. Безусловно, на этом участке у них размещено большое количество живой силы, набранной как из оккупированных частей Донбасса, так и непосредственно из российской армии. Но находящийся там оккупанты очень напуганы и говорят, что могут передвигаться во временно занятых населенных пунктах лишь по несколько человек, а не поодиночке, так как по всей территории началось сильнейшее партизанское движение украинцев. Пока этот район не будет умиротворен, “контроль” будет невозможен и ни армия, ни флот, ни коллаборанты не смогут использовать эти территории в своих целях.

Кроме украинских партизан, которые безжалостно уничтожают противника в тылу, успешные действия батальона Азов, ВСУ, ССО и территориальной обороны стойко отражают атаки на Мариуполь. Регулярно совершаются контрнаступления, производится захват вражеской техники, боеприпасов и провизии. Несмотря на многочисленные жертвы среди мирных жителей, защитники города его не сдают и готовы стоять до конца, так как понимают, что Мариуполь очень важен в стратегическом плане. Он не дает росийской армии ощутить даже мнимой победы под названием “сухопутный коридор”.

Так как уже больше недели оккупанты ощущают деморализацию и острую нехватку обеспечения, то наступательный потенциал сошел на нет. Безусловно, обстрелы с дальнего расстояния еще продолжатся, а с ними и регулярные вылазки разведгрупп.

Оккупанты все больше окапываются на тех позициях, которые им временно заняты. Это означает, что как бы они того ни хотели, создать “сухопутный коридор” не удалось.

Для обеспечения поддержки среди населения России, местные пропагандисты создают, такие вот, мнимые победы армии, чтобы предоставить, хоть какой-то результат своих “непобедимых вооруженных сил”, которые “не несут потерь” более трех недель полномасштабной войны.