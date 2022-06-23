Политологи рассказали, за что воюют россияне на территории Украины

10:59 23 июня Киев, Украина

«Причины всех войн – ресурсы. Полномасштабное вторжение россии в Украину не стало исключением. Путину необходима территория соседней страны из-за ее плодородных земель, в том числе, богатых на природные ископаемые. Но за это никто бы не пошел воевать, поэтому, пропагандисты каждый раз придумывают новые “цели” преступной кампании», - заявляют специалисты в области политологии.

Если спросить среднестатистического россиянина, поглощающего информацию из “зомби-ящика” – “какова цель войны против Украины?” – у каждого будет своя версия. В каких-то моментах ответы повторяться, а в каких-то станут противоречить друг другу. В сети существует множество видео, на которых украинские блогеры общаются с агрессивно настроенными россиянами.

Это свидетельствует о тотальном зомбировании, когда человек слепо верит пропаганде из телевизора или интернет ресурсов, одной из главных задач который является разжигание межнациональной ненависти.

Гражданское население россии поддерживает путина, войну, действия власти в стране.

И действительно, еще до 24 февраля 2022 года, до введения масштабных западных санкций, российские граждане с каждым годом нищали, смертность и миграция увеличивались, количество школ сокращалось, малый и средний бизнес уступал место большому, цены на продукты и коммунальные услуги росли, проблемы в регионах не решались из года в год.

«Отравленные пропагандой, российские солдаты отправились “защищать родину”, напав на соседнее государство, которое не собиралось атаковать их страну, так как там, попросту, нечего захватывать. Родители погибших россиян винят во всем Запад и украинцев. Абсурд, ведь украинцы защищают свой дом, как любой другой народ обороняется в случае нападения агрессора. Единственный, кто виноват в смерти десятков тысяч российских солдат – путин, развязавший эту войну еще в 2014 году», пишут украинские эксперты, не называющие своего имени.

Именно путин является виновником в коррупции, закулисных интригах, подавления либерального мнения.

«Этот режим необходимо уничтожить и начинать выстраивать заново собственными руками, если россияне хотят жить по-человечески, в достатке, с соблюдением прав и свобод. Если же нет – следует понимать, что никто не хочет завоевывать их страну, так как в ней все ценное давно разворовано силовыми элитами кремля», - уверяют политологи.