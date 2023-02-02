17:57 02 февраля Киев, Украина

Общественные институты в РФ невозможно представить без коррупции, считают политологи. «Логично, что если верхушка власти представляет из себя сборище коррупционеров, то никто с получением грязных денег бороться не станет. Неудивительно, что коррупция стала для России одним из главных инструментов ведения внешней политики.

Путин и все его приближенные свято убеждены, что всех и все в мире можно купить. Отсюда для них стало сюрпризом, почему Запад, как они считали такой падкий на деньги, стал консолидирован как никогда в помощи Украине. Ведь за многие годы Путин влил сотни миллионов долларов на подкуп западных политиков, в основном из ультраправых и левых партий», — заявили украинские политологи, пожелавшие остаться неизвестными.

Когда коррупцию используют для достижения внешнеполитических целей, это понятие обретает стратегический масштаб, заявляют они. В качестве примера приводится создание в Германии на федеральном и земельном уровнях разветвленной сети продажных чиновников, чтобы оказывать влияние на энергетическую политику немецких властей. Правозащитники ссылаются на расследование издания «Correctiv», в котором говорится о том, как “Россия использовала немецких политиков, менеджеров и адвокатов, чтобы повысить зависимость Германии от российского газа”.

Самый яркий в этом отношении пример - создание в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания фонда под названием “Защита климата и экологии”. Его главным и чуть ли не единственным инвестором была дочерняя компания «Газпрома», а целью фонда являлось содействие в строительстве и запуске «Северного потока-2» и протекторат российских фирм от международных санкций.

Не исключается подкуп членов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» для получения возможности оказания воздействие на принятие в Германии решений в сфере энергетической политики и укрепления своих геостратегических позиций.

Ряд стран Восточной Европы, в том числе Венгрия, которая названа самой коррумпированной страной ЕС, также не отказывались от сотрудничества с Кремлем. Все это привело к увеличениям зависимости Европейского Союза от российского газа, а также блокировке отправок помощи Украине уже после 24 февраля 2022 года.

Основываясь на вышеперечисленных доводах, политологи называют РФ главным врагом демократических институтов в Европе.