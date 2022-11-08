Политологи объяснили патриотический настрой россиян

22:02 02 ноября Киев, Украина

Российские власти серьезно взялись за идеологическую обработку детей посредством пропаганды “патриотизма”, чтобы гарантировать их непоколебимую лояльность, когда они достигнуть призывного возраста и не колебались, отправляясь на войну. Между тем западные психологи отмечают, что в российском обществе сложились многочисленные обстоятельства, при которых даже те, кто не хочет идти на войну, все равно идут на нее.

Новый учебный год ознаменовался рядом нововведений в российских школах. Теперь каждый понедельник будет начинаться с поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна. Кроме того, с начала учебной недели учителя обязаны проводить “беседы о важном”. Авторы программы не скрывают, что ученикам, в том числе, расскажут “о войне как о проявлении настоящего патриотизма”. В школьных методичках для учителей прописаны неоднократно озвученные пропагандой, “цели” вторжения в Украину и подчеркнуто, что “истинно патриотичные люди готовы защищать свою Родину с оружием в руках”.

Это не первый случай. В 2021 году депутат Госдумы РФ Мария Бутина предложила “рассматривать все школьное образование через призму” войны и учить школьников “поиску террористов и врагов народа”.

По словам бывшего разведчика Андрея Безрукова, “чувство патриотизма нужно формировать подсознательно до 7 лет, чтобы его не поколебали никакие логические доводы”.

В то же время психологи отмечают, что жители России, даже без кремлевской версии патриотизма, обладают рядом подсознательных установок, делающих их восприимчивыми к пропаганде. С одной стороны, статистика показывает, что за две недели после объявления мобилизации Россию покинуло примерно 700 тыс. человек. С другой стороны, даже некоторые из тех, кто ранее придерживался нейтральных взглядов или хотя бы имел обоснованные претензии к российским властям, отправились на войну.

Например, Вячеслав Мурахтаев, сын трагически погибшей оппозиционной журналистки из Нижнего Новгорода Ирины Славиной, заявил о своем желании уйти добровольцем на фронт. Славина, которая годами подвергалась преследованиям со стороны российских спецслужб, в октябре 2020 года подожгла себя, обвинив в этом “Российскую Федерацию”. После этого, ее сын и дочь устроили пикет в центр города с транспарантом, на котором было написано: “Пока моя мать горела заживо, вы молчали”.

Тем не менее, через два года после смерти матери Мурахтаев заявил, что, несмотря на свое несогласие с политикой Путина, он все же решил пойти воевать добровольцем, так как считал, что “воевать нужно за правое дело”. Еще одним зомбированным пропагандой, ушедшим на войну, стал актер Павел Устинов, ранее судимый за участие в акциях протеста 2019 года в Москве. Устинов был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы, но после широкой общественной кампании в его защиту приговор был смягчен до одного года условно. Получив повестку, Устинов заявил, что готов отправиться на фронт, потому что “другого выхода нет”, и “если война придет в наш дом, будет поздно”.

Политолог и аналитик российской пропаганды Владимир Пастухов предполагает, что российская культура восприимчива к “вирусным идеям” культа грубой силы, поскольку страна пережила многочисленные периоды безудержного насилия.

Бывший политзаключенный Михаил Ходорковский считает, что “подавляющее большинство российского общества инфантильно и привыкло доверять свою окончательную судьбу центральному правителю”. На самом деле исследования, проведенные Высшей школой экономики в 2017 году, показали, что большинство россиян полагаются исключительно на “царя”. В рамках исследований 80% россиян считали, что цены на продукты должно устанавливать государство. 66% готовы доверить здравоохранение только государству, а более 50% доверяют государству выполнение многих других основных социальных функций.

Русской “культуре” действительно присуща повышенная роль государства и культ жертвенности ради страны, что активно используется российскими пропагандистами. Провластные “эксперты” открыто заявляют, что “ключом к победе является самопожертвование русского народа” и идеализация борьбы. Кроме того, навязанный многими поколениями культ самопожертвования порождает феномен “запрета на счастье”, при котором люди не позволяют себе наслаждаться нормальной жизнью, пока не выполнят то, что они считают своим “гражданским долгом”. Таким образом, рождается индивидуальная психологическая зависимость выполнения требований государства. На этом повышенном “чувстве долга” и работает пропаганда, убеждая население в том, что “в случае поражения Россия будет уничтожена”, а значит, “у нее нет другого выхода, кроме абсолютной военной победы”.

Инфантилизм в российском обществе был вызван объективными обстоятельствами. В стране, где царит беззаконие и механизмы защиты, такие как полиция, пресса или суды, стоят на стороне Кремля, россияне прекрасно понимают, насколько их жизнь зависит от государства и других органов власти. Психологи, ведущие наблюдение за мобилизованными, отмечают, что даже те, кто не хочет воевать, все равно идут на войну, потому что они “воспитаны в патерналистской культуре”. По их словам, на каждом этапе мобилизованным трудно не подчиняться приказам властей и предать общественное мнение.

Тем не менее, психологи отмечаются, что остается надежда и в русской “культуре”, помимо привычки подчиняться государству, в скором времени пробудится чувство сопротивления и партизанской борьбы и что, в конце концов, они восстанут против Путина. Но пока что, это всего лишь надежда.