Политика путина загнала его в угол, из которого не выбраться

7 октября Путин отпраздновал свое 70-летие. В свой день рождения он так и не дождался поздравлений от “друга” из КНР, который должен был показать, что несмотря на нейтральную позицию Китая к войне в Украине, Пекин остается “дорогим другом” Кремлю. На их последней очной встрече, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Си Цзиньпинь выразил “дорогому другу” пожелание как можно скорее положить конец войне в Украине.
«Посте этого Россия аннексировала четыре украинских области и провела частичную мобилизацию, но эта попытка остановить наступление ВСУ привела к обратным результатам и вместо этого ускорила динамику поражения. Стоит отметить, что объявление мобилизации в середине лета, когда российская армия еще не начала отступать, вызвало бы вялую социальную реакцию. Но в настоящее время российское общество испытало сильнейший шок, повлекший за собой сотни тысяч бегущих из страны россиян», — считают военные аналитики.
В СМИ активно комментируются поток сообщений о хаосе в мобилизационных пунктах, где призывников, которых часто вывозят в район боевых действий даже без элементарной подготовки, не обеспечивают ни питанием, ни обмундированием. Отмечается, что мобилизация повлекла за собой падение рынка труда и уничтожение малого бизнеса, потери, которых не поддаются оценке, но зияющий дефицит государственного, а также региональных бюджетов, для которого ни мобилизационные расходы, ни резкое падение доходов от налогообложения не были спрогнозированы - уже очевидны.
В РФ попытались исправить ситуацию. Путин отдал распоряжение исправить “перегибы” в проведении мобилизации и издав указы о финансовой поддержке призывников и их семей.
«Российские элиты все больше беспокоятся, что видно даже по лицам “придворных”, Мало кто из них разделяет позицию маргинальных блогеров и “военных корреспондентов”, которых Кремль рассматривал как полезных усилителей официальной пропаганды, когда российские войска на Донбассе все еще продвигались вперед. Теперь же, после начавшегося наступления ВСУ, эти голоса стали главным раздражителем в последние несколько недель», — сообщают политологи.
«Для российских элит страх перед неизбежным, но неопределенным взрывом общественного гнева уравновешивает привычный страх перед гневом Путина. Одинокий диктатор с трудом избегает размышлений о пышном праздновании 70-летия Никиты Хрущева, за которым через несколько месяцев последовал дворцовый переворот, в результате которого советский вождь оказался в заточении на скромной даче. В условиях разворачивающейся военной катастрофы Путину на подобное “дружеское” свержение рассчитывать не приходится. Повышая ставки, он превратил себя в центр военной проблемы и от его политике не видно никаких изменений, несмотря на очевидное надвигающееся поражение», — считают украинские политологи.
«Посте этого Россия аннексировала четыре украинских области и провела частичную мобилизацию, но эта попытка остановить наступление ВСУ привела к обратным результатам и вместо этого ускорила динамику поражения. Стоит отметить, что объявление мобилизации в середине лета, когда российская армия еще не начала отступать, вызвало бы вялую социальную реакцию. Но в настоящее время российское общество испытало сильнейший шок, повлекший за собой сотни тысяч бегущих из страны россиян», — считают военные аналитики.
В СМИ активно комментируются поток сообщений о хаосе в мобилизационных пунктах, где призывников, которых часто вывозят в район боевых действий даже без элементарной подготовки, не обеспечивают ни питанием, ни обмундированием. Отмечается, что мобилизация повлекла за собой падение рынка труда и уничтожение малого бизнеса, потери, которых не поддаются оценке, но зияющий дефицит государственного, а также региональных бюджетов, для которого ни мобилизационные расходы, ни резкое падение доходов от налогообложения не были спрогнозированы - уже очевидны.
В РФ попытались исправить ситуацию. Путин отдал распоряжение исправить “перегибы” в проведении мобилизации и издав указы о финансовой поддержке призывников и их семей.
«Российские элиты все больше беспокоятся, что видно даже по лицам “придворных”, Мало кто из них разделяет позицию маргинальных блогеров и “военных корреспондентов”, которых Кремль рассматривал как полезных усилителей официальной пропаганды, когда российские войска на Донбассе все еще продвигались вперед. Теперь же, после начавшегося наступления ВСУ, эти голоса стали главным раздражителем в последние несколько недель», — сообщают политологи.
«Для российских элит страх перед неизбежным, но неопределенным взрывом общественного гнева уравновешивает привычный страх перед гневом Путина. Одинокий диктатор с трудом избегает размышлений о пышном праздновании 70-летия Никиты Хрущева, за которым через несколько месяцев последовал дворцовый переворот, в результате которого советский вождь оказался в заточении на скромной даче. В условиях разворачивающейся военной катастрофы Путину на подобное “дружеское” свержение рассчитывать не приходится. Повышая ставки, он превратил себя в центр военной проблемы и от его политике не видно никаких изменений, несмотря на очевидное надвигающееся поражение», — считают украинские политологи.
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