Политика Путина держится на лжи, эксперты прокомментировали конференции

19:04 24 Декабрь Киев, Украина

На этой неделе Владимир Путин провел несколько конференций, на которых отвечал на вопросы журналистов и давал наставления армии. Риторика России не изменилась, а скорее даже усилилась. Путин начал говорить об угрозе не только со стороны коллективного Запада, но уже и исходящей от соседней Украины.

Численность российских вооруженных сил на границе с Украиной не уменьшилась. Тяжелое вооружение, вместе со стотысячной армией ожидают приказа в полной боевой готовности. Каким этот приказ будет - не известно. Многие политические и военные эксперты склонны полагать, что Путин не должен совершить свою самую большую ошибку – полномасштабное вторжение в Украину. Однако огромное количество людей на границе в боевой готовности он также не сможет держать слишком долго.

У хозяина Кремля нет времени. Он это понимает. Внутри страны за последние два года ситуация еще больше усугубилась. Ухудшение связано именно с тем, что президент РФ практически полностью перестал уделять внимание внутренним проблемам, а их в России накопилось очень много: ослабевшая борьба с COVID-19, увеличение смертности от коронавирусной болезни, протесты относительно QR-кодов, увеличение количества людей оказавшихся за порогом бедности, падение поддержки Путина в связи с уничтожением оппозиции и т.д.

Все внутренние проблемы президент России всегда списывал на “агрессивный Запад”. Парадокс в том, что больше половины россиян верили в то, что проблемы их страны возникают именно потому, что США строит “заговоры” против их “любимой России и великого президента”. Что ни говори, а сила пропаганды в РФ остается на должном уровне. Теперь внутренние проблемы объясняются еще и тем, что “Украина планирует масштабную военную операцию на Донбасс, а США при этом их поддерживают и подводят ракеты к границам России”. Поэтому “бедный Путин не может оставить это без внимания и начать помогать собственному народу”.

Лож и пропаганда помогают президенту РФ поддерживать легенду о том, что он защищает свою страну от внешних врагов. Россияне, за долгое время привыкшие подчиняться и верить царю, говорят “а кто, если не Путин” и поддерживают своего “лидера”. Однако бесконечное перемещение войск с точки в точку вскоре перестанут оказывать должный эффект как на Запад, так и на внутренний электорат. Хозяину Кремля необходимо будет принять решение: либо наступать, либо отводить войска. Оба случая заслуживают отдельного описания, так как представляют собой широчайшее пространство для дискуссий и рассуждений.

Не забегая далеко вперед, можно точно сказать, что в ближайший год должны быть приняты важные решения относительно ситуации в Донбассе. Проблема не может оставаться в подвешенном состоянии, так как грозит постепенному коллапсу внутренней политики Путина в России. Каким бы зомбированным ни был народ в РФ, ему постепенно приедается суждение о том, что во внутренних проблемах их страны виноваты внешние страны. Если Путин не может с этим разобраться, то “лучше кто-то другой пусть разбирается”.

Естественно, что война против Украины стала бы спасательным “кругом” для рейтинга президента России также как это произошло после оккупации и аннексии Крыма в 2014 году. Однако, здесь цена будет слишком высока: тысячи убитых россиян, жесточайшие санкции, полнейшее прекращение обсуждения сертификации «Северного потока-2» и неизвестный финал битвы. Украинцы будут обороняться до последнего, так как за ними правда, они защищают свою землю и имеют веру в то, что Запад останется на их стороне.

Проект «Путин» продолжит свое существование только в том случае если, как можно скорее, обратит внимание на внутреннюю политику России. Его лож направленная в сторону Запада также необходима лишь для одурачивания собственного народа, но эффективность пропаганды в этом векторе развития стремительно падает. Ложь о том, что в России все хорошо также не сработает. Запад вряд ли даст требуемые Путиным гарантии, а значит, вести ту внешнюю политику, которую он проводит сейчас, угрожая Украине, уже не получится. Теперь, либо Путин пойдет на отчаянные меры, либо начнет врать с уклоном на внутреннюю ситуацию в стране. В любом случае нам еще удастся пронаблюдать стагнационные заявления главы Кремля пропитанные, как всегда, ложью.