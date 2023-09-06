Поколение Z - милитаризация детей в россии

16 июля главный Путин потребовал начать усилить военную пропаганду в учебных заведениях России. Таким образом он намерен “воспитать” новое поколение россиян полностью приверженных Кремлю и его милитаристской политике, враждебной к Западу.
Школы и институты получили указание активизировать работу по зомбированию молодежи из временно оккупированных территорий Украины.
До этого заявления оккупанты уже значительно увеличили расходы на “патриотическое воспитание”. Бюджет увеличили в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году более 70 млн долларов было выделено на уроки военной пропаганды, приобретение военной атрибутики и финансирование детских “патриотических” лагерей. В 2023 году эта сумма выросла почти до 430 млн долларов. В преддверии 2024 года агрессор планирует увеличить бюджет на пропаганду для молодежи еще на 13%, до 480 млн долларов.
Школы и институты получили указание активизировать работу по зомбированию молодежи из временно оккупированных территорий Украины.
До этого заявления оккупанты уже значительно увеличили расходы на “патриотическое воспитание”. Бюджет увеличили в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году более 70 млн долларов было выделено на уроки военной пропаганды, приобретение военной атрибутики и финансирование детских “патриотических” лагерей. В 2023 году эта сумма выросла почти до 430 млн долларов. В преддверии 2024 года агрессор планирует увеличить бюджет на пропаганду для молодежи еще на 13%, до 480 млн долларов.
Вторжение в Украину затронуло различные аспекты жизни российских университетов, школ и детских садов. Вскоре после его начала, Путин заявил о “недостаточном внимании к патриотическому воспитанию своих граждан”. В апреле 2022 года министр образования РФ Сергей Кравцов представил несколько инициатив, направленных на воспитание у школьников “чувства патриотизма и гражданственности”.
Силовики и военные, пропагандисты и политики также начали настаивать на существенных реформах в области “патриотического воспитания”, часто проводя параллели с “успешным опытом в Советском Союзе”. Копируя советскую практику, в 2022 году в России при поддержке и под руководством Путина было создано новое молодежное движение – «Движение первых». Организация, располагая собственными теле- и радиовещательными возможностями, призвана продолжать традиции советских пионеров и активно способствовать патриотическому воспитанию россиян. В ближайшее время это молодежное движение должны вступить 18 млн детей и подростков, в том числе, с временно оккупированных территорий Украины.
Для дальнейшего зомбирования детей военной пропагандой с 1 сентября 2022 года кремлевские власти инициировали так называемые “разговоры о важном” во всех российских школах. Эти уроки призваны воспитывать у учащихся “чувство гордости за свою страну, патриотизм, нравственность и историческое просвещение”. Начиная с восьмого класса, ученикам будет преподаваться важность защиты Родины с оружием в руках. Самый первый урок, наполненный традиционными российскими пропагандистскими нарративами, был проведен лично Путиным во время его визита в Калининград. С 13 февраля “разговоры о важном” стали транслироваться на «Первом канале». Инициатива расширила свою целевую аудиторию, так как обращение уже не ограничивалось только школьниками, но распространилось и на их родителей.
В различных регионах России к школам закрепили воинские части, которые взяли на себя функции шефства над учреждениями. “Героев” войны в Украине (включая головорезов из ЧВК «Вагнер») регулярно приглашают в школы, чтобы они рассказывали о “патриотизме”. В качестве связующего звена, администраторы школ и детских садов выстраивают детей в ряд в форме литеры «Z». Кроме того, в классах устанавливают, так называемые “парты героев” с изображениями погибших в Украине оккупантов.
Предстоящий учебный год обещает российским студентам еще несколько перемен. С возвращением базовой военной подготовки в школы с 1 сентября практическая милитаризация вскоре будет сопровождаться теоретической милитаризацией. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», заявил, что главная цель – “систематическая подготовка граждан к возможной войне”. Эта инициатива получила активную поддержку в Минобороны РФ. Курс будет включать в себя стрельбу, обращение с ручными гранатами и обучение основам оказания первой помощи на поле боя. На этих уроках оккупанты, должны делиться своим личным опытом в классе.
Кроме того, Минобразования агрессора выпускает новый учебник “истории” с объяснениями, почему началась война в Украине. Готовящаяся к выпуску пропагандистская методичка для старшеклассников будет включать обширный раздел, посвященный войне в Украине. С 1 сентября в школах по всей России будут работать специальные “консультанты по образованию”. Подготовка этих консультантов началась в 2021 году в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Ожидается, что такими консультантами будут работать, преимущественно, вернувшиеся с войны оккупанты.
На временно оккупированных территориях Украины путинисты постоянно милитаризируют детей и молодежь. С помощью пропаганды и военной подготовки Кремль надеется интегрировать их в свою милитаристскую политику. Детей с этих территорий отправляют в Россию - например, в «Казачий кадетский корпус», расположенный в Калмыкии, - и в Беларусь. Агрессор также планирует открыть кадетские классы и отделения «Российского добровольческого общества сотрудничества с армией, авиацией и флотом» на оккупированных территориях.
Все эти масштабные государственные инициативы, направленные на милитаризацию российской молодежи и обеспечение того, чтобы подрастающее поколение россиян было по своей сути милитаризованным и последовательно подготовленным к военной службе, направлены на минимизацию склонностей к критическому анализу причин и последствий войн и вооруженных конфликтов. Эффективность этих практик возрастает с детьми младшего возраста, что подчеркивает их потенциал для создания устойчивых последователей Путина на несколько поколений вперед.
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