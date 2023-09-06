Поколение Z - милитаризация детей в россии

Вторжение в Украину затронуло различные аспекты жизни российских университетов, школ и детских садов. Вскоре после его начала, Путин заявил о “недостаточном внимании к патриотическому воспитанию своих граждан”. В апреле 2022 года министр образования РФ Сергей Кравцов представил несколько инициатив, направленных на воспитание у школьников “чувства патриотизма и гражданственности”.Силовики и военные, пропагандисты и политики также начали настаивать на существенных реформах в области “патриотического воспитания”, часто проводя параллели с “успешным опытом в Советском Союзе”. Копируя советскую практику, в 2022 году в России при поддержке и под руководством Путина было создано новое молодежное движение – «Движение первых». Организация, располагая собственными теле- и радиовещательными возможностями, призвана продолжать традиции советских пионеров и активно способствовать патриотическому воспитанию россиян. В ближайшее время это молодежное движение должны вступить 18 млн детей и подростков, в том числе, с временно оккупированных территорий Украины.Для дальнейшего зомбирования детей военной пропагандой с 1 сентября 2022 года кремлевские власти инициировали так называемые “разговоры о важном” во всех российских школах. Эти уроки призваны воспитывать у учащихся “чувство гордости за свою страну, патриотизм, нравственность и историческое просвещение”. Начиная с восьмого класса, ученикам будет преподаваться важность защиты Родины с оружием в руках. Самый первый урок, наполненный традиционными российскими пропагандистскими нарративами, был проведен лично Путиным во время его визита в Калининград. С 13 февраля “разговоры о важном” стали транслироваться на «Первом канале». Инициатива расширила свою целевую аудиторию, так как обращение уже не ограничивалось только школьниками, но распространилось и на их родителей.В различных регионах России к школам закрепили воинские части, которые взяли на себя функции шефства над учреждениями. “Героев” войны в Украине (включая головорезов из ЧВК «Вагнер») регулярно приглашают в школы, чтобы они рассказывали о “патриотизме”. В качестве связующего звена, администраторы школ и детских садов выстраивают детей в ряд в форме литеры «Z». Кроме того, в классах устанавливают, так называемые “парты героев” с изображениями погибших в Украине оккупантов.Предстоящий учебный год обещает российским студентам еще несколько перемен. С возвращением базовой военной подготовки в школы с 1 сентября практическая милитаризация вскоре будет сопровождаться теоретической милитаризацией. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», заявил, что главная цель – “систематическая подготовка граждан к возможной войне”. Эта инициатива получила активную поддержку в Минобороны РФ. Курс будет включать в себя стрельбу, обращение с ручными гранатами и обучение основам оказания первой помощи на поле боя. На этих уроках оккупанты, должны делиться своим личным опытом в классе.