Пока Кремль пугает россиян надуманными врагами, "русский мир" трещит по швам

16:16 16 Октябрь Киев, Украина

Набирающий обороты военный конфликт в Нагорном Карабахе, четко показал, что Россия не имеет практически никакого влияния на Кавказе. Всей мировой арене стало ясно, что амбиции Путина расходятся с реальными возможностями воздействовать на ситуацию.



14 октября вооружённые силы Азербайджана нанесли удар по приграничным районам Армении, уничтожив готовый к пуску оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами. Об этом идёт речь в сообщении, которое было опубликовано на сайте Министерства обороны Азербайджана.

“Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом.



Ранее в 01:00 ночи точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении. В пунктах, где ракеты были приведены в состояние готовности к нанесению огневых ударов, не было гражданской инфраструктуры или объектов”, – говорится в сообщении.

В ответ Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в том, что “вооружённые силы взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населённым пунктам Азербайджана”. В связи с этим, после указанного инцидента “вооружённые силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана”.

Болезненная реакция Армении понятна, ведь с 27 сентября Азербайджан планомерно уничтожает военную технику и вооружение, которые у армянской армии идут на счёт по пальцам рук. Не с открытым забралом и штыком же, в самом деле, идти в бой против танка или беспилотника. Армении остаётся только мечтать о вооружении Азербайджана и Турции, ведь Ереван может похвастаться лишь военным “хламом” советских времён, который ему все эти годы продавала Россия. Да и у самой Армении “рыльце в пушку”, ведь её обвиняют в провокациях — обстрелах азербайджанских населённых пунктов.



И пока Армения и Азербайджан выясняют, кто прав, а кто виноват в этом инциденте, Россия делает вид, что ничего не случилось. Владимир Путин молчит, за него отдувается российский министр обороны, призывая армянского и азербайджанского коллег к выполнению соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого ранее в Москве. На “помощь” Сергею Шойгу пришёл министр иностранных дел РФ, который в интервью российским радиостанциям сказал: “Мы (Россия — прим. ред.) никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника”. Вот так вот — получите, Анкара, и распишитесь.





А ведь в июле 2019 года Владимир Путин говорил: “С нашим соседом Турцией партнёрство вышло на стратегический уровень, находимся в постоянном контакте с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом”. Москва пыталась “дружить” с Анкарой, даже тогда, когда турки отстреливали российских наёмников в Сирии и отказывались от российского газа в пользу азербайджанского… Москва все это молча стерпела, но неблагодарная Турция взяла и поддержали Азербайджан в противостоянии с Арменией за Нагорный Карабах.

Со стороны может показаться, что Россия решила взять пример с европейцев, которые во всех конфликтах предпочитают ограничиваться дипломатичными заявлениями. Но на деле в Москве просто решили, что худой мир лучше доброй войны с Баку и Анкарой, и Армения никуда, в отличие от Украины или Беларуси, от неё не денется. В Кремле знают, что Турция, член НАТО, имеет в своём распоряжении, по разным оценкам, вторую в НАТО после США армию, десятую — в мире. Турецкая армия считается одной из самых подготовленных в регионе, солдаты тренируются по стандартам НАТО, в их распоряжении современная военная техника и вооружение, есть боевой опыт.



И вот, видя перед собой такого противника, как Азербайджан, за спиной которого стоит Турция, Россия “забыла” о том, что её политика на международной арене строится по принципу “слабоумие и отвага”.

Владимир Путин в июле 2020 года прямо чувствовал, что пора завязывать с “размахиванием бритвой”: “Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ею размахивают, да ещё и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями”, – сказал он в одном из интервью.

И всё бы ничего, мы бы поверили Владимиру Путину, если бы не одно “но” — у России есть целый ряд обязательств по отношению к Армении, которая является страной-участницей Организации Договора о коллективной безопасности. Главная задача ОДКБ — защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров. Но пока Азербайджан наносит удары по Армении, ОДКБ отсиживается в кустах. Как только остальные страны-участницы: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан поймут, что это бесполезный договор, они выйдут из него, забыв о России и её пресловутом “русском мире”.



С момента эскалации конфликта РФ заявила, что регион не является территорией Армении, так что и ОДКБ ни при чём. И даже теперь, когда вооружённые силы Азербайджана нанесли удар по приграничным районам Армении, и в Нагорном Карабахе убит очередной армянский генерал-майор (Артак Тоноян), Москва держит паузу.

“Я реально стал плохо понимать, ОДКБ — это что? Армения, которая является нашим союзником, находится под нашей защитой или нет? Вооружённые силы Азербайджана впрямую признают удар по территории Армении. При этом они его называют превентивным… То есть они считают, что они могут поражать цели на территории нашего союзника”, – сказал 14 октября, не выдержав кремлёвской тишины, один из главных пропагандистов РФ Соловьёв в своей передаче.

Он назвал удар Азербайджана по Армении прямым вызовом, пощёчиной России, ударом по авторитету России как союзника.

К слову, реакция ОДКБ есть, правда, не та, на которую рассчитывает Ереван. 15 октября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась спокойно заявил: “Идёт активное обсуждение миротворчества в этом регионе”. Другими словами, не мешайте думать, как и “русский мир” спасти, и не получить лещей от азербайджанцев и турков. Возможно, РФ подумывает о том, чтобы отправить в регион своих солдат под видом миротворцев, но вот только не уверена, готовы ли граждане РФ умирать на чужой земле за геополитические манёвры Владимира Путина.

Ситуация в Нагорном Карабахе требует от Москвы подтвердить статус, на который она долгие годы претендовала — статус гаранта мира и стабильности в регионе, который Россия считает своей зоной влияния. Однако решить конфликт между Арменией и Азербайджаном она не сможет. Да и вряд ли захочет, ведь Москве выгодно наличие горячих точек, островов нестабильности, на постсоветском пространстве.

Опять-таки нельзя забывать о Турции, которая претендует на роль лидера на Кавказе. Реджеп Эрдоган мечтает построить тюркский мир на обломках СССР, тем самым нарушив геополитические планы Владимира Путина. Москва могла бы как-то повлиять на Анкару по линии НАТО, но она безнадёжно испортила отношения с Западом, особенно после отравления Навального. 15 октября ЕС ввёл новые санкции против России в связи с Навальным, так что ни о каком полноценном сотрудничестве на международной арене нет и речи.



ЕС не любит Россию, которая использует запрещённое химическое оружие для политических расправ, но и россияне не любят Запад. Опубликованный на днях социологический опрос “Левада-Центр” показал, что 82% россиян считают, что у нынешней России есть враги. 70% респондентов назвали врагом США, 14% – Украину, 10% – Великобританию, 7% – ЕС, 7% – Польшу, 5% – Запад, 5% – Германию, 5% – страны Балтии, 4% – Китай, 3% – НАТО и далее по списку. Турции, которая последнее время активно вытирает о Россию ноги на Кавказе, и Азербайджана, в списке почему-то нет. Зато есть Украина — на втором месте в перечне врагов России сразу после США.



И пока Владимир Путин пугает россиян надуманными врагами, русский мир расползается по швам.