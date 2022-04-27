Подводные катастрофы как маркер не боеспособности ВМФ РФ

12:06 27 апреля Киев, Украина

В апрельские дни подводники россии поминают погибших в океанских глубинах. 33 года назад, 7 апреля 1989 года, затонула атомная подводная лодка (АПЛ) "К-278" ("Комсомолец") 685-го проекта ("Плавник"). Из 69 членов экипажа в живых остались 27 человек. Последние годы эта дата в Военно-морском флоте россии является днем памяти всех погибших подводников.

Однако же роковым временем года для отечественного подплава является осень. Именно на эту пору приходится большинство катастроф, приводивших к гибели субмарин в мирное время. Начало скорбному списку положила дизельная подлодка Д-1 (до 21 августа 1934 года - "Декабрист"). Ее исчезновение до сих пор остается самым загадочным в ряду подводных ЧП. 13 ноября 1940 года она вышла в Мотовский залив (север Кольского полуострова) и бесследно исчезла. До сего дня лодка не найдена. И это на относительно малых глубинах, на курсах, "заезженных" подводными лодками и надводными кораблями. Весной 2000 года адмирал Вячеслав Попов, тогда еще командующий Северным флотом, отдал распоряжение о подготовке экспедиции для поиска и подъема Д-1, но искать и поднимать пришлось "Курск". Разгадка тайны Д-1 откладывается на неопределенное время.

Небоевые потери подводных сил ВМФ СССР продолжились с выходом флота на океанские просторы.

21 ноября 1956 года на дизельной подводной лодке М-200 "Месть" погибли 28 подводников.

27 января 1961 года затонула дизельная лодка С-80, погиб весь экипаж - 68 человек.

4 июля 1961 года на АПЛ К-19 погибли 8 подводников.

8 сентября 1967 года в результате аварии на АПЛ К-3 погибли 39 подводников.

8 марта 1968 года на АПЛ К-129 погибли 98 подводников.

24 февраля 1972 года на той же самой К-19 пожар - погибли 28 подводников.

21 октября 1981 года на дизельной подводной лодке С-178 погибли 32 моряка.

18 июня 1984 года на К-131 погибли 13 членов экипажа.

3 октября 1986 года на ракетном подводном крейсере стратегического назначения К-219 погибли 6 подводников.

12 августа 2000 года на "Курске" погибли 118 подводников.

Как видим не «закрытыми» остаются май и декабрь. Думаю, Господь не допустит пробелов… А украинские военные всегда готовы стоять на сторону Света…

Этот список далеко не полный. В прошлом веке россия в результате аварий и катастроф потеряла около 30 подводных лодок - считайте, целую флотилию, а с учетом военных потерь - 115 субмарин. В качестве своеобразного утешения можно вспомнить о куда более значительных потерях Германии в годы Второй мировой войны: 673 корабля и около 30 тысяч погибших подводников. К сожалению, исследователям истории подводного флота по сей день трудно получить исчерпывающие данные по всем катастрофам. Многие из них до сих пор засекречены до такой степени, что даже не входят в статистику потерь ВМФ.

К сожалению, случаи счастливого исхода для экипажа затонувшей подлодки крайне редки. По сути лишь однажды удалось спасти и лодку и экипаж. В августе 1957 года на Черном море затонула на глубине 83 метра подводная лодка М-351. На четвертые сутки лодка была поднята на поверхность. Все подводники были спасены. Увы, спустя почти полвека спасатели оказались бессильны перед почти такой же глубиной ("Курск" лежал в ста с лишним метрах от поверхности). И даже сегодня, при всем развитии техники и технологий глубоководных погружений, глубина более 80 метров считается для аварийных субмарин неподъемной могильной плитой.

Гибель подлодки, как правило, вызывала серьезные коррективы в национальных кораблестроительных программах. Например, после гибели атомоходов "Скорпион" и "Трешер" в Соединенных Штатах кардинально пересмотрели саму стратегию подводного кораблестроения и правила эксплуатации подводных лодок.

"не удалось установить истинные причины гибели ни одной подводной лодки" - Это заявил в своё время Илья Клебанов, сразу после своего назначения председателем правительственной комиссии по расследованию причин и обстоятельств гибели "Курска".

Например, отсутствует официальная версия гибели ракетоносца К-219. А следствие по катастрофе "Комсомольца" в Главной военной прокуратуре задвинуто в самый дальний ящик. Многие годы продолжалась схватка над могилой "Комсомольца" двух адмиралов: Евгения Чернова и Олега Ерофеева, каждый из которых обвинял другого в гибели глубоководной субмарины. Бог им судья. Не в них сейчас дело. А в том, какой еще кровавой данью россияне заплатят океану за государственное равнодушие к людям.

Выступая на встрече с родственниками погибших подводников 22 августа 2000 года, путин отметил, что "трагедии были и раньше, когда нам казалось, что мы живем в успешной стране". Оно, конечно, так. Только всегда очень важно понять, что привело к трагедии.

Официальной причиной трагедии стал взрыв торпеды на момент пуска. К такому результата могли привести как ошибки экипажа, так и дефект торпеды.

Власти сообщали недостоверную информацию о катастрофе и ходе спасательной операции. Телевизионное освещение тех событий повлекло за собой острый конфликт владимира путина с Борисом Березовским, который контролировал ОРТ. Усилились травля телеканала НТВ. путин использовал гибель «Курска» как доказательство того, что российские вооруженные силы находятся в плачевном состоянии, и начал резко наращивать военные расходы.

В случае с "Курском" народу подсунули лишь следствие, но не причину. А это уже повод задуматься, насколько "успешна страна" под названием россия.

За десятилетия в россии не изменилась ни власть, ни методы доведения информации народу. Как и много лет назад, российские СМИ информацию не предоставляют вообще или предоставляют недостоверную, неполную, искривленную. Военное руководство российского флота всегда отличалось головотяпством и с годами ничего не изменилось, все те же старики на руководящих должностях, но с усиленным маразмом. Коррупция, халатность и хищение — это то, чем может похвастаться российский флот и уж никак не передовыми подлодками.

И разрекламированная подводная мощь россии с практически бесшумными двигателями и 4-мя крылатыми ракетами типу "Калибри" на борту не страшны Вооруженным Силам Украины.

Не будем портить статистику гибели подводных лодок россии и в мае ожидаем «конфуз» с российскими лодками серии 877 "Палтус" (в западной терминологии проект "Кило").